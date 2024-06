El vuelo del dron que puede costarle un "ojo de la cara" a un vecino de Benavente

La Guardia Civil identificó de forma prácticamente inmediata al vecino de la ciudad que el pasado miércoles, a la hora de la salida del Toro Enmaromado Comediante, intentó sobrevolar el espacio aéreo del toril con un dron, supuestamente para tomar imágenes y grabar vídeos.

El equipo de drones de la Guardia Civil envío dos aeronaves para neutralizar el artefacto intruso y contaba también con un inhibidor de frecuencia que hubiera podido hacerlo caer al suelo, aunque no resultó necesario, según informaron fuentes conocedoras de la investigación.

El incidente se produjo poco antes de que Comediante saltara a la arena benaventana para iniciar el recorrido y la Guardia Civil avisó del incidente. No obstante, algunas fuentes informaron que el astado, pese a lo ocurrido con el dron, había sido problemático y se habría dado la vuelta en la manga de acceso al mueco para ser enmaromado. La maroma no salió a la calle hasta pasados cuatro minutos de las 19.30 horas y la bomba anunciadora del inicio de la carrera no sonó con diez minutos de retraso.

El vecino propietario del dron, cuya identidad no ha trascendido, se enfrenta ahora a una sanción administrativa que podría ser cuantiosa. Constituye una infracción el no contar con autorización para sobrevolar una zona de especial seguridad y resultaría agravante que no contará con el permiso para manejar la aeronave. Las multas van desde 60 a 225.000 euros.