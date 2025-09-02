Olleros pide la "pronta liberación" del vecino detenido, tras apuñalar al "atracador" de su bar

“Cualquier podríamos ser él, libertad para Álvaro”, “Álvaro, no estás solo”, “Queremos vivir sin miedo”, “Si tocan a uno, respondemos todos”, “Queremos seguridad, no más robos”, “Álvaro somos todos”. Estas son solo algunas de las leyendas que han mostrado esta tarde decenas de vecinos de Olleros de Tera, que han estado acompañados por otros procedentes de Calzadilla o Vega, para mostrar su preocupación por la falta de seguridad en este entorno rural y su apoyo a uno de sus convecinos, Álvaro.

Vecinos de Olleros apoyando a Álvaro, el hostelero detenido. / E. P.

Este es un hombre de poco más de 40 años, uno de los que han decidido quedarse en el pueblo a labrarse un futuro, y donde es responsable de un establecimiento hostelero por el que han pasado varias generaciones en el pueblo. Álvaro estaba a la espera de pasar a disposición judicial tras apuñalar presuntamente a otro hombre, que entró en su negocio supuestamente a robarle, según indican fuentes oficiales y los propios vecinos.

“Ese mismo día (por ayer) ya le habían entrado a robar un par de botellas”, asegura un grupo de conocidos de Álvaro. Los vecinos señalan “indignados” que “lo único que ha hecho es defenderse, ¿qué más podía hacer?” y reconocen que llevan mes y medio sintiendo “miedo”.

Lo que explican es que desde hace dos meses al menos dos personas de nacionalidad española viven de alquiler en una de las viviendas del pueblo y desde entonces todo han sido “malos ratos”. Aseguran varios vecinos que les han robado en los huertos, que también han recibido amenazas ya que "nos dicen que nos van a pinchar" y dicen que se han puesto denuncias. En el bar ya habían entrado varias veces, pero esta vez ha sido diferente, lamentan. “Cómo tendría que verse Álvaro para hacer lo que hizo”, señala una vecina.

"Pedimos una pronta liberación para nuestro vecino"

Piden los vecinos “seguridad” en la zona rurales y consideran que “la víctima es Álvaro”.

En la concentración de esta tarde, secundada por decenas de personas de los pueblos de la zona el concejal Ricardo Arroyo fue el encargado de leer un manifiesto.

“Desde hace algo más de un mes, se han venido sufriendo robos en huertos. Todos sabíamos quiénes eran, incluso alguna vez les hemos pillado haciéndolo, eso sí, sin grabación ninguna que pueda usarse como prueba para denunciarlos, porque cuando alguien te está robando lo último que piensas, es en grabarle y ver cómo te roba”.

Asegura en este manifiesto también que “los vecinos de este pueblo estamos abiertos a todas las personas que vengan, pero que vengan para integrarse y no para delinquir. Creemos en una justicia justa, donde los delincuentes no sean víctimas y las víctimas no sean delincuentes. Por estas razones pedimos la pronta liberación de nuestro vecino y amigo Álvaro que ayer defendió su propiedad y sus bienes, como haríamos todos”.