El Centro de Salud Benavente Norte pone en marcha su proyecto de evaluación del riesgo hepático crónico

El Centro de Especialidades de Benavente acogió ayer la presentación el proyecto de investigación sobre el riesgo de padecer enfermedad hepática crónica en la zona básica de Benavente Norte, desarrollado y liderado por Esther Fernández Corral, enfermera del EAP Benavente Norte y por la doctoranda en Biomedicina y Ciencias de la Salud por la Universidad de León. El estudio, que se pone en marcha tras dos años de trabajos previos, se apoya en el cuestionario Benaliv, diseñado tras dos años de trabajo riguroso, que permite una evaluación integral del estado hepático de los pacientes.

El cuestionario incluye una sección de datos sociodemográficos y clínicos, donde se recogen información como edad, sexo, raza, nivel educativo, situación laboral y categoría profesional. También se incluyen medidas antropométricas como peso, talla, perímetro de cintura y cadera, así como la presión arterial. Estos datos permiten establecer un perfil básico del paciente y detectar factores de riesgo asociados a su contexto social y físico.

En cuanto a los hábitos de vida, se analiza el consumo de tabaco, diferenciando entre fumadores actuales, exfumadores según tiempo de abandono y nunca fumadores. Además, se evalúa la actividad física mediante el método PAVS, que mide los días semanales de ejercicio moderado-intenso y la duración promedio de cada sesión.

Consumo de alcohol y alimentación

El apartado de consumo de alcohol se basa en el test AUDIT, que incluye diez preguntas sobre frecuencia, cantidad, efectos del consumo y percepción social. También se calcula el número de Unidades de Bebida Estándar (UBE) semanales, lo que permite identificar patrones de consumo problemático y su posible impacto hepático.

La alimentación se estudia a través de un cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea, valorando el uso de aceite de oliva, consumo de frutas, verduras, legumbres, pescado, frutos secos y vino, así como la reducción de carnes rojas, repostería industrial y bebidas azucaradas. Este bloque permite correlacionar los hábitos alimentarios con la salud hepática.

La doctora en Biomedicina, Lorena Botella, y el catedrático y director de la tesis, Vicente Martín Sánchez. / J. A. G.

En el ámbito bioquímico, se recogen marcadores clave como glucemia basal, hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos, ácido úrico y enzimas hepáticas (AST, ALT, GGT), además de parámetros como plaquetas, filtrado glomerular estimado y cociente albúmina/creatinina. Estos datos permiten calcular puntuaciones de riesgo como LiverRisk y FLI, fundamentales para la detección precoz de alteraciones hepáticas.

El cuestionario también contempla las comorbilidades, preguntando por antecedentes de hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, renales, inflamatorias, inmunológicas y otras patologías hereditarias o autoinmunes que puedan influir en la función hepática.

Finalmente, se registra el uso de tratamientos farmacológicos hepatotóxicos, incluyendo antihipertensivos, antidiabéticos, hipolipemiantes, antiinflamatorios, antireumáticos, biológicos y otros medicamentos que puedan afectar negativamente al hígado.

Al acto de presentación han asistido miembros del equipo de Benavente Norte, responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora, y los directores de tesis: el catedrático Vicente Martín Sánchez y el personal emérito Doctor Peramato Martín, junto a la investigadora postdoctoral Lorena Botella.