Asensio aclara que los fondos del depósito de la Mota de Benavente irán al albergue

El Ayuntamiento de Benavente ha actuado "de forma responsable" con los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística, según explica la alcaldesa de la ciudad, Beatriz Blanco quien aclara que la partida sin ejecutar para el mirador de la Mota se destinará a actuaciones ya proyectadas para la reforma del albergue de peregrinos. Explica Asensio que según han estimado los técnicos municipales "las obras previstas en el depósito de la Mota, donde se pretende habilitar un mirador, no estarán en plazo, ni con la prórroga solicitada por la empresa. Es por lo que hemos actuado, de modo responsable para no perder ese dinero sin ejecutar".

De modo que, tal y como se ha hablado con el Ministerio de Turismo "con quien estamos en continuo contacto, se ha optado por destinar los fondos a la reforma del albergue puesto que son actuaciones que se incluyen en el mismo eje", el de Transición Verde y Sostenibilidad. Explica la alcaldesa que "si cae un eje cae todo el plan y no podemos permitirnos eso. Hemos gestionado de modo responsable estos fondos para que no caiga el resto de ejes y sabiendo que a las actuaciones a las que se van a dirigir cumplen con los requisitos del Plan", asegura Asensio.

Respecto a las actuaciones previstas en el proyecto de la Mota, el que se refiere concretamente al mirador, explica Beatriz Asensio que la intención es que se ejecuten las obras puesto que "sería absurdo que nosotros no quisiéramos acabar las obras y proyectos que hemos puesto en marcha".

No ha concretado la alcaldesa las actuaciones a desarrollar en esta etapa en el albergue municipal. "Hay que valorar qué actuaciones se pueden desarrollar del proyecto de reforma que se tiene previsto, que consiste en la ampliación del actual albergue de peregrinos".

Recuerda la alcaldesa que las actuaciones en el depósito estuvieron paralizadas por requerimiento de Patrimonio. "El proyecto va a quedar ahora mismo como esté la obra. De tal forma que se tape lo que ahora mismo no esté en condiciones para darle un uso independiente y la idea es que este proyecto, por supuesto, no quede en el olvido".

De modo que en el momento que el Ayuntamiento decida iniciar de nuevo las actuaciones de este proyecto de calado turístico las obras deberán someterse a un nuevo proyecto de licitación para realizar las unidades que están pendientes.