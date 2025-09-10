El Zamora CF está obligado a ganar a la SD Amorebieta para seguir vivo en la Copa RFEF

El Zamora CF aparca por unas horas la Liga para centrarse en otra competición importante para el equipo y para los máximos mandatarios del club, que anhelan alcanzar la Copa del Rey a medio plazo y es que el "torneo del KO" siempre es una competición ilusionante que gusta jugar. Para lograr ese propósito el camino es claro, y se necesita avanzar en la Copa RFEF, que hoy miércoles por la noche inicia su fase nacional. Los rojiblancos reciben esta noche a la SD Amorebieta (20.30 horas) en un encuentro en el que tratarán de aprovechar el factor casa, y no solo por jugar delante de su afición, que también, sino por evitar otro viaje largo que siempre pesa.

Centrado en el rival que tocó en suerte, con el que se midieron la campaña pasada y que acabó descendiendo, Juan Sabas recordó que "ha cambiado mucho" en los últimos meses y destacó la presencia del ex del Zamora, Julen Castañeda. "Es un equipo muy competitivo que ha hecho una plantilla para intentar volver a Primera Federación. Nosotros nos lo tomamos con el máximo respeto y la máxima intensidad", indicó el entrenador rojiblanco. "Tenemos que hacer valer nuestro campo y nuestra posición en la categoría, y que no nos sorprenda porque tiene futbolistas que han jugado en categorías superiores. Vamos a jugar con muchísima humildad y afrontando un partido que nos va a poner en muchas dificultades y tenemos que intentar solventarlas", añadió Juan Sabas.

El responsable de banquillo comentó que es momento de acertar con la gestión de minutos y que los futbolistas que hayan tenido menos presencia en los dos encuentros ligueros, tengan su oportunidad. "Vamos a tratar el partido con la importancia que merece. Creo que tenemos una plantilla que dobla posiciones de muy buen nivel y tenemos que gestionar ese tipo de situaciones quitando carga de minutos a algunos que han empezado jugando más y otros que están jugando menos, pues intentar aprovechar esa oportunidad".

Quienes no estarán en el once ni en la convocatoria serán Adrián Pereda y Luismi Luengo, que está a la espera de una resonancia para ver el alcance de la lesión que sufrió en Barakaldo. "Esperamos que sea de corta duración porque las sensaciones que tiene no son de mucho dolor y de mucha molestia. Es la oportunidad para otro compañero que tiene que aprovecharla e intentar quedarse en el once".

Precios

Este encuentro, tal y como confirmaron desde el Zamora CF, será gratis para los socios que deberán mostrar el carné en su correspondiente puerta, como ocurre en los partidos de liga habituales. Mientras, el precio para el resto será de 20 euros en Tribuna, 15 en Preferencia y 10 en los fondos, mientras que la entrada infantil, hasta los 14 años, es de 5 euros. Se espera, a pesar de la hora y el curso escolar que ya ha comenzado, un buen ambiente que favorezca pasar de eliminatoria.