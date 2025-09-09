Dimite el alcalde de Santa Croya y frena una moción de censura

El alcalde de Santa Croya, Óscar García, del partido Zamora Sí presenta su dimisión y frena una moción de censura para arrebatarle el cargo. Lo hace, según explica en un comunicado, "por el bien de la continuidad de la institución, por respeto a mis vecinos y por la responsabilidad que adquirí como alcalde". Asegura que "lo hago con la conciencia tranquila, sabiendo que he trabajado por mi municipio con honestidad, con esfuerzo y con el único propósito de servir a los ciudadanos. No voy a permitir que esta confrontación, provocada por intereses ajenos al bien común, siga entorpeciendo la vida municipal".

Tres de sus compañeros de la lista de Zamora Sí habían pasado a ser concejales no adscritos y llegaron a un acuerdo con dos ediles socialistas para llevar a cabo esta moción de censura.

Insiste García, como ya había hecho anteriormente desde que se informó de la moción de censura que "en primer lugar, niego rotundamente que exista dejadez de funciones, parálisis institucional o falta de comunicación en este Ayuntamiento. Durante mi mandato, el trabajo se ha desarrollado con normalidad, siempre con el objetivo de defender los intereses de nuestros vecinos y avanzar en los proyectos que Santa Croya necesita".

Añade que "las acusaciones que se han vertido carecen de fundamento y responden más a intereses personales que a una realidad constatable" y considera que "es falso que haya un “clamor ciudadano” en contra de la gestión municipal. Los vecinos y vecinas conocen de primera mano el esfuerzo realizado desde la Alcaldía y el compromiso con la transparencia y la buena gestión. Quienes ahora promueven esta moción han tenido siempre abiertos los cauces de diálogo, y han sido ellos quienes, por falta de voluntad y talante, se han negado a resolver este injusto conflicto".

Entiende García que "aunque cuento con la legitimidad que me otorgaron las urnas en mayo de 2023, entiendo que la situación creada por algunos concejales está perjudicando la estabilidad del Ayuntamiento" y agradece "la confianza que los vecinos depositaron en mí y quiero dejar claro que seguiré defendiendo los valores de Zamora Sí y trabajando por Santa Croya de Tera, desde donde me corresponda".