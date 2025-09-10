Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la validez de un despido disciplinario efectuado por una empresa dedicada a la explotación ganadera en la comarca de Benavente, tras rechazar el recurso interpuesto por el trabajador afectado. La resolución judicial confirma que la empresa actuó conforme a derecho al prescindir de sus servicios, tras documentar una serie de incumplimientos graves y continuados en sus funciones.

Durante el proceso judicial se acreditó que el empleado había incurrido en reiteradas conductas que comprometían el bienestar animal, incluyendo el maltrato físico a cerdas preñadas y lechones, así como la omisión sistemática de tareas esenciales como la limpieza de comederos y el uso de maquinaria de lavado. Estas acciones fueron consideradas incompatibles con los estándares exigidos por la empresa y el convenio colectivo aplicable al sector.

La sentencia subraya que el trabajador desobedeció de forma persistente las instrucciones de sus superiores, lo que generó un deterioro en la operatividad de la granja y obligó a otros empleados a asumir sus responsabilidades. Además, se constató una disminución voluntaria en su rendimiento, lo que agravó la situación y reforzó la decisión empresarial de proceder al despido.

El tribunal descarta que el despido estuviera vinculado a una baja médica solicitada por el trabajador el mismo día de su cese, ya que dicha baja fue emitida posteriormente y no existían antecedentes clínicos relevantes que la empresa conociera. Por tanto, no aprecia discriminación alguna por motivos de salud, ni se justifica la nulidad del despido por esta causa.

La resolución judicial se apoya en lo dispuesto por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo del sector, que contemplan como causas justificadas de despido disciplinario la desobediencia, la negligencia grave, el abuso de confianza y la transgresión de la buena fe contractual. El tribunal considera que estos elementos fueron probados de manera suficiente y que no existe motivo para modificar la decisión adoptada en primera instancia.

Con esta sentencia, se reafirma el principio de que las empresas pueden ejercer su potestad disciplinaria cuando se vulneran de forma reiterada las normas internas y los compromisos laborales, siempre que se respeten las garantías legales y se documente adecuadamente el proceso. La justicia recuerda que la confianza entre empleador y trabajador es un valor esencial en la relación laboral, y que su quiebra puede justificar la extinción del contrato.