Tercera concentración en Olleros de Tera: Recogen firmas para pedir en los Juzgados la libertad de Álvaro

Varios centenares de vecinos de Olleros de Tera y de otras localidades de la comarca han participado esta tarde en la tercera concentración convocada en la plaza de la localidad para pedir la libertad de Álvaro Ramos García, el hostelero de 41 años encarcelado en la prisión salmantina de Topas por agresión con arma blanca.

Portando pancartas realizadas sobre telas y cartones, los participantes en la concentración han firmado una petición colectiva de libertad para el empresario que dirigirán a los Juzgados de Benavente.

La concentración ha tenido como acto central la lectura de un manifiesto (aquí puedes leerlo) tras el que han coreado la palabra libertad. Los concentrados se han dirigido posteriormente hacia el bar-albergue La Trucha donde se produjeron los hechos y han vuelto a pedir a coro y con palmas la liberación del empresario.

Cambio de la ley

El manifiesto leído durante el acto describe una situación de inseguridad que afectaría al municipio desde hace dos meses, con múltiples robos en huertos, viviendas y negocios.

Según el texto, Álvaro habría sido víctima de robos previos y habría sorprendido a personas intentando entrar en su negocio. El lunes, se produjo un nuevo intento de robo en su propiedad, donde, siempre según el texto leído, el intruso portaba un estoque y un cuchillo. El manifiesto afirma que Álvaro se encontraba en su propiedad y reaccionó ante la presencia del individuo armado.

GALERÍA | Concentración en Olleros de Tera / Macu

El documento resalta que el bar de Álvaro funciona como punto de encuentro y que él realiza tareas de atención familiar. También recuerda su participación en labores de contención durante un incendio ocurrido tres años atrás y rechaza motivaciones políticas alegando que la convivencia es normal entre personas de diferentes nacionalidades, culturas y creencias.

Por último pide a los responsables políticos una revisión de las leyes que, a juicio de sus redactores, podrían estar invirtiendo los roles entre víctima y agresor. También piden a la justicia la liberación de Álvaro para que pueda regresar a su entorno habitual.

Petición de identificaciones al Ministerio del Interior

Horas antes de la concentración, el secretario de la Sociedad Gitana Española, Miguel Ángel Valverde, ha informado que el colectivo ha pedido por escrito al Ministerio del Interior que identificase a los participantes en la concentración en el caso de producirse consignas o referencias racistas o que inciten al odio.

En un comunicado que da continuidad al difundido el viernes, la SGE niega que el joven gitano apuñalado hubiera intentado robar cuando fue agredido. "El apuñalado fue sorprendido por la espalda, siendo la primera puñalada casi mortal la que obligó al hospital a intervenir de urgencias cosiéndole con 37 grapas", explican tras visitar al herido en el Hospital de León. "Además, hay que señalar que la víctima apuñalada tiene una minusvalía de un 75% y que en ningún momento robó nada ni ese día ni anteriormente", agrega.

El joven gitano herido, en la UCI en León. / Sociedad Gitana Española

Según la SGE, el hostelero "salió de dentro del establecimiento con un cuchillo jamonero y sin mediar palabra le asestó sis puñaladas de extrema gravedad con intención de matar, siendo totalmente falso que el apuñalado llevase un cuchillo, pues, solamente llevaba un bastón de caña de bambú típica de los ríos".

"Hoy hemos hablado con los doctores y la víctima está mejorando paulatinamente, esperando, si todo sigue bien, que en las próximas horas abandone la Unidad de Cuidados Intensivos".