Una peregrina francesa desmiente que hubiera robo en Olleros de Tera, según la Sociedad Gitana Española

Una peregrina francesa, testigo presencial de los hechos ocurridos en Olleros de Tera, ha sido interrogada por el fiscal y por los abogados tanto del agresor como del herido y su declaración "ha sido determinante para esclarecer los hechos, que confirman la versión sostenida por la Sociedad Gitana Española desde el inicio del proceso", según ha informado la organización en un comunicado.

"Durante el interrogatorio, la testigo dejó claro que el herido no tuvo posibilidad alguna de defenderse, y que el hostelero agresor arremetió de forma brutal, sin mediar palabra, contra la víctima. Este relato rompe con las narrativas impulsadas por ciertos medios de comunicación extremistas, que han intentado presentar el apuñalamiento como un hecho lógico o derivado de un supuesto robo", dice la Sociedad Gitana.

La testigo también afirmó que, tras cometer el "asesinato frustrado", el agresor huyó del lugar en su vehículo, dejando al herido abandonado y sin prestarle ningún tipo de auxilio. Este comportamiento ha sido calificado por la entidad como una muestra clara de la intención de eludir responsabilidades.

"Además, ha quedado constatado en la causa, tanto por la declaración del agresor como por la documentación aportada por la víctima, que ambos mantuvieron una conversación previa por WhatsApp en la que se hablaba de dónde comprar marihuana. Este hecho desmonta la versión de que la agresión se produjo en el contexto de un robo, como han sostenido algunos sectores políticos, vecinales y mediáticos", añade.

El secretario general de la Sociedad Gitana Española, Miguel Ángel Valverde, ha mantenido una conversación con el herido en el día de hoy, reafirmando el compromiso de la entidad con la verdad y la justicia. Valverde ha denunciado la campaña de desinformación que ha rodeado el caso y ha exigido que se respeten los derechos de la víctima y se actúe con firmeza contra el agresor.