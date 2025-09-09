IU denuncia la maleza en solares municipales que genera "un grave peligro de incendio"

El Grupo IU Benavente insta al Ayuntamiento a que a la mayor brevedad posible se proceda a limpiar los solares particulares que incumplen la normativa de limpieza así como el resto de solares de propiedad municipal, para cumplir así con la Ordenanza Municipal y evitar la aparición de focos de suciedad y riesgo de incendios.

Explica la coalición que “recetamos al Partido Popular su propia medicina, e igualmente desde IU se defiende que si antes no era de recibo sancionar a los propietarios particulares mientras los solares municipales no estuviesen limpios (algo que criticaba el PP cuando era oposición), ahora tampoco lo es. Y es algo que lamentablemente sigue sucediendo".

Recueda IU que la alcaldesa de Benavente dictó un bando el pasado 10 de abril en el que se otorgaba un plazo de dos meses para dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Cívica que regula que la limpieza de fachadas, patios de luces, patios de manzana, zonas comunes, solares y otros terrenos de propiedad particular, corresponde a sus propietarios, "estando estos obligados a mantener en constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública, de tal manera que se consiga su adecuación estética y armonía con el entorno urbano respectivo”.

En este bando se advertía de que, en caso de incumplimiento, se procederá a la sanción correspondiente y la ejecución subsidiaria de dichos trabajos por parte del Ayuntamiento repercutiendo a los propietarios los costes económicos. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ya denunció el pasado año la falta de desbroce y limpieza en numerosos solares municipales cuando el verano prácticamente había finalizado y criticó al equipo de Gobierno por el incumplimiento de la propia ordenanza municipal.

Estado de un solar de Benavente. / E. P.

Para el Grupo Municipal de IU hay zonas donde la insalubridad y la maleza acumulada generan un grave peligro de incendio, como son los cuestos frente a la estación del tren, que en años anteriores ya sufrieron incendios, poniendo en peligro las viviendas próximas, según explica. Pero además, y "en un verano plagado de incendios, un Decreto de Alcaldía refiere informes de la policía local sobre la situación de inmuebles de titularidad municipal con abundante maleza y riesgo de incendio y para la salubridad".

En el anterior gobierno municipal, IU aprobó la aplicación del Decreto de Limpieza de Solares a particulares, que "estuvo funcionando bien. Pero el Partido Popular desde la oposición, señalaba que en otras zonas la limpieza deja mucho que desear, a pesar de que a los vecinos se les ordena la limpieza".