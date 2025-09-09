El Ayuntamiento de Benavente destina 9.500 euros a la programación anual de la Coral Benaventana
El contrato recoge hasta ocho actuaciones a lo largo del próximo año, con su inicio en Semana Santa
El Ayuntamiento de Benavente ha firmado un contrato para la realización de la programación musical anual por un importe de 9.500 euros. En el acto de la firma del contrato, que se ha realizado en el Edificio Administrativo El Ferial, han participado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la concejala de Cultura, Mercedes Benítez y la presidenta de la Coral Benaventana, Regina López.
El objeto del contrato es la realización de un programa anual de actuaciones musicales por parte de la Asociación Coral Benaventana, de acuerdo con el calendario establecido entre la Asociación y el Ayuntamiento de Benavente.
Actuaciones previstas
Dicho contrato recoge las siguientes actuaciones:
- Concierto Preámbulo Musical de Semana Santa.
- Viernes Santo. Cantos a los pasos procesionales.
- Día de “La Veguilla”: Misa Mayor en Santa María.
- Concierto al aire libre en el mes de julio.
- Recital en la Feria del Libro.
- Día de la Guardia Civil. Sujeto a acuerdo con párroco de la Iglesia de San Juan y Guardia Civil.
- Concierto de Otoño en el Teatro Reina Sofía.
- Recital de Villancicos en el Periodo Navideño en la Iglesia de Santa María.
- Un concierto recital, según necesidades municipales, y supeditados a la disponibilidad de “La Coral Benaventana”.
