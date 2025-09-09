El Ayuntamiento de Benavente destina 9.500 euros a la programación anual de la Coral Benaventana

El Ayuntamiento de Benavente ha firmado un contrato para la realización de la programación musical anual por un importe de 9.500 euros. En el acto de la firma del contrato, que se ha realizado en el Edificio Administrativo El Ferial, han participado la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, la concejala de Cultura, Mercedes Benítez y la presidenta de la Coral Benaventana, Regina López.

El objeto del contrato es la realización de un programa anual de actuaciones musicales por parte de la Asociación Coral Benaventana, de acuerdo con el calendario establecido entre la Asociación y el Ayuntamiento de Benavente.

Actuaciones previstas

Dicho contrato recoge las siguientes actuaciones: