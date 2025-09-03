Prisión provisional para el vecino de Olleros que apuñaló al "atracador" de su bar

Olleros de Tera está conmocionado por lo ocurrido a su vecino Álvaro a quien consideran la “verdadera víctima” de lo ocurrido hace dos días en el bar del que es responsable. Él ya ingresó en prisión en la tarde de ayer, tal y como ya informó este medio, y esta mañana el subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, explica sin entrar en detalles que “el presunto agresor fue detenido por la Guardia Civil. Ayer por la tarde tras recibirse el informe clínico de las lesiones ocasionadas se puso a disposición judicial. El juzgado decretó la prisión provisional condicionada y fue trasladado al centro penitenciario de Topas”.

En la mañana de ayer se estaba «a la espera del informe del hospital de León en que está ingresada la víctima para poner al detenido a disposición judicial y ver qué delito se le imputa por lesiones o tentativa de homicidio, dependerá de la gravedad», había explicado Blanco. Por la tarde, el detenido pasó a disposición judicial e ingresó en prisión, en principio por delito de lesiones.

En el pueblo, que han manifestado todo su apoyo al vecino del establecimiento hostelero, aseguran que quieren vivir sin miedo y piden la pronta liberación de Álvaro.