Tensión política en Benavente por la obra fallida de la calle de la Rúa

La renuncia de la empresa Opain, S.L. a ejecutar la obra pavimentación de la calle de la Rúa, cuya cuarta licitación ha quedado posteriormente desierta dejando una subvención regional de 150.000 euros en el aire, ha tensionado la situación política municipal en los últimos días. Ahora, el concejal de Obras del Ayuntamiento de Benavente ha emitido una nota aclaratoria en la que desmiente las justificaciones presentadas por la empresa y critica a los grupos de la oposición.

Sostiene Eugenio Blanco que las razones presentadas por Opain, S.L. en su escrito de renuncia carecen de fundamento técnico y jurídico. La empresa alegó cuatro motivos: la falta de seguimiento arqueológico, la ausencia de pasarelas de obra, la existencia de servicios enterrados y la escasez de materiales. Sin embargo, el Ayuntamiento dice que la empresa no cumplió con sus obligaciones contractuales, como la contratación de un arqueólogo o la presentación del Plan de Seguridad y Salud.

Respecto al seguimiento arqueológico, el Ayuntamiento recuerda que el informe favorable del Servicio Territorial de Cultura (Patrimonio) estaba disponible desde el 24 de abril de 2024, y que la empresa tenía la responsabilidad de presentar su propuesta de seguimiento, algo que nunca hizo. En cuanto a las pasarelas de obra, el Estudio de Seguridad y Salud ya contemplaba las medidas necesarias, y el presupuesto incluía un capítulo específico para ello. La empresa, sin embargo, no presentó el plan requerido, incumpliendo una obligación esencial del contrato.

Sobre los servicios enterrados, el proyecto solo contemplaba la demolición del pavimento, la solera y la canaleta central, y cualquier infraestructura subterránea se encuentra por debajo de ese nivel. Además, se había previsto una partida de imprevistos para cubrir cualquier incidencia. En cuanto a los materiales, la empresa alegó dificultades de suministro sin especificar cuáles, aunque el Ayuntamiento subraya que el adoquinado, que representa el 46,45 % de la obra, está disponible en la provincia.

La nota también lanza una crítica directa a los grupos de la oposición, especialmente a Izquierda Unida (IU) y al Grupo Municipal Socialista, por asumir como válidas las justificaciones de la empresa "sin realizar un contraste riguroso", según dice. El Ayuntamiento califica esta actitud de irresponsable, acusando a ambos grupos de generar confusión entre los vecinos y de buscar protagonismo político mediante "titulares vacíos y demagogia interesada".

“La oposición hace titulares, este Equipo de Gobierno hace gestión”, afirma Blanco, que reivindica su compromiso con la transparencia, la seriedad y el interés general de los benaventanos, y asegura que seguirá trabajando en esa línea pese a los intentos de desinformación.

La renuncia de Opain, S.L. ha sido aceptada por el Ayuntamiento sin atender las alegaciones presentadas, lo que, según el comunicado, demuestra que la empresa no tenía intención de continuar con el proyecto y buscaba simplemente evitar las penalizaciones contempladas en el contrato.