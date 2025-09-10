Trashumancia: 3.000 ovejas atraviesan Sanabria camino de Aliste en un verano marcado por el "humo y el miedo"

Las 3.000 ovejas procedentes de Aliste cruzaban este miércoles por El Puente de Sanabria y Puebla de Sanabria para pernoctar cerca de los repetidores de la estación de tren. Regresan de la trashumancia interior, desde Limianos, donde han tenido que permanecer casi un mes tras abandonar la sierra de Aciberos por los incendios. Puntuales, a las siete y media de la tarde, cruzaban la carretera del Lago a la altura de Castellanos para llegar a Puebla.

Salían de sus pastos precipitadamente a mediados de agosto “por el fuego, el humo y el miedo” en palabras de José María Leal. La majada en que se encontraban, a la cola del embalse de Puente Porto, no se vio afectada por el fuego pero sí por el humo “era como una niebla que se asentaba en el valle y no se podía respirar”.

IMG_9017.JPG / Araceli Saavedra

Los pastores José María Leal, José Ángel Leal, Nicolás Silva, Javier Parra y Tomás Blanco ponen punto final a su estancia en los pastos de verano. Pastores y ganado atravesaban Sanabria en su camino de subida el 25 de julio, hacer una parada en Limianos y completar la subida por la cañada sanabresa hasta la Sierra de Aciberos.

Han mantenido el rebaño durante poco más de un mes en los pastos de verano de Sanabria pero en la zona baja. Esta vez “nos aconsejaron que nos fuéramos y nos fuimos. Era un peligro. El fuego estaba a un lado de la pista y nosotros al otro. El aire nos estaba favoreciendo pero era un peligro estar allí. Los ingenieros del fuego nos aconsejaron que nos fuéramos” reconocía Tomás García. Ese consejo y ver “que los ganaderos de las vacas de Sanabria las estaban sacando” forzaron la salida a la zona de Limianos.

Catorce mastines y careas acompañan al rebaño “en tres años no hemos tenido ningún ataque de lobo, se ve que los perros los espantan” aunque sí ha habido bajas, como denuncian los ganaderos de vacuno, en terneros y novillas.Esta vez los pastores alistanos tienen el apoyo de otros pastores y ganaderos de Sanabria y Tábara.

