El Ayuntamiento de Benavente asume la demolición del número 8 de la calle Santa Cruz

El Ayuntamiento de Benavente ha ordenado por decreto la ejecución subsidiaria de la demolición del inmueble situado en la Calle Santa Cruz 8 al haberse incumplido los plazos y requerimientos administrativos previos dirigidos a la propiedad.

La medida llega tras la previa declaración de ruina del edificio mediante un decreto que determinó que el coste necesario para restablecer condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad excede el deber legal de conservación previsto en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Entonces se ordenó la demolición y se otorgó un mes para presentar proyecto técnico y solicitar licencia urbanística, con una previsión de ejecución de un mes una vez concedida la licencia.

El recurso de reposición interpuesto contra la declaración de ruina fue desestimado y los actos quedaron firmes en vía administrativa, sin que conste recurso contencioso ni suspensión de la ejecución. Un informe de la Policía Local de 29 de abril de 2024 constató el incumplimiento de la orden urbanística, lo que consolidó la vía de actuación municipal.

El coste de la actuación

El proceso de inicio de la ejecución subsidiaria quedó formalizado a finales de mayo. El Ayuntamiento fundamenta su decisión en la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León considerando que la medida es adecuada, proporcional y eficaz para garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de la orden.

Simultáneamente fue determinada una liquidación de costes provisional para la demolición. El coste estimado de la ejecución material del derribo asciende a un total de 77.028 euros, aunque la cuantía queda sujeta a liquidación definitiva una vez concluidos los trabajos.

Para poder acceder al edificio, cuyo acceso exterior se encuentra cerrado, el Ayuntamiento solicitará al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora la autorización pertinente de entrada. Con esta habilitación judicial, los trabajos podrán ejecutarse de forma subsidiaria por la administración municipal.

La ejecución subsidiaria es un mecanismo por el cual la Administración realiza a costa del obligado las actuaciones necesarias para cumplir una orden incumplida, exigiendo posteriormente el reintegro de los gastos. En caso de impago, estas cantidades pueden derivar en vía de apremio, con los recargos y medidas previstas por la normativa de régimen jurídico y procedimiento administrativo.