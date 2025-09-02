El Procurador del Común sugiere cambiar de ubicación el mercadillo de Benavente

Nueva resolución del Procurador del Común, la tercera ya, por las quejas vecinales presentadas por vecinos de la avenida Cañada de la Vizana por lo que consideran "deficiencias" en el mercadillo que se celebra los jueves. El Procurador se dirige al Ayuntamiento y por primera vez resuelve que "se valore la oportunidad de evaluar la viabilidad de trasladar el mercadillo a una ubicación alternativa, que permita eliminar o reducir los problemas recogidos en las quejas presentadas, que se derivan de su emplazamiento actual y que puedan ser evitados mediante el traslado del mercadillo a otro lugar del municipio", tal y como recoge el informe hecho público por cuatro comunidades de vecinos, de la zona, el abogado César Cocho Delacroix e Izquierda Unida de Benavente .

Recuerda el Procurador en este informe que "ya hemos formulado recomendaciones a esa Ayuntamiento en dos ocasiones anteriores sobre las mismas cuestiones". Reconoce la buena disposición que "parece mostrar esa autoridad municipal" pero señala que "las molestias vecinales denunciadas persisten, por ello debemos recomendar a esa entidad local que evalúe la viabilidad de trasladar el mercadillo a una ubicación alternativa, que permita reducir las problemáticas actuales derivadas de su emplazamiento".

Sugiere, además, que se lleve a cabo un estudio técnico previo que analice posibles espacios municipales que ofrezcan "mejores condiciones de accesibilidad, movilidad y compatibilidad con el entorno urbano y que conciten una mayor aceptación de la ciudadanía y minimicen los riesgos y las molestias vecinales" y, en su caso, "promover las modificaciones necesarias de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante para adaptarla a la nueva ubicación y garantizar un desarrollo normativo coherente con la reorganización del mercado".

Explica el Procurador en su resolución que es reiterada la disconformidad de los vecinos de la zona, ya que "lejos de disminuir, va en aumento, habida cuenta de que son varias las comunidades de vecinos de la calle donde se celebra el mercadillo que se han sumado a la reclamación registrada en esta Procuraduría".

Revisar el cumplimiento

El Procurador puntualiza hasta siete propuestas en su resolución para garantizar el desarrollo de este mercadillo en las mejores condiciones.