El Supremo confirma el despido improcedente de un trabajador del Ecyl de Benavente

Un trabajador que prestaba servicios como prospector en la oficina de empleo de Castilla y León (Ecyl) de Benavente ha recibido el respaldo parcial del Tribunal Supremo, que ha confirmado la improcedencia de su despido pero desestimando la pretensión de que fuera declarado nulo.

El afectado había sido contratado mediante un contrato de duración determinada vinculado a un proyecto de prospección laboral, que incluía tareas de asesoramiento a empresas y desempleados. La relación laboral finalizó al concluir dicho proyecto, junto con la de otros cien trabajadores en circunstancias similares en diferentes puntos de la región.

Las funciones asignadas al trabajador incluían la identificación de necesidades de empleadores, la captación de ofertas y la intermediación entre demandantes y empresas. Estas tareas de prospección formaban parte de la cartera de servicios del organismo autonómico, regulada por normativa de fomento del empleo. El fin del proyecto motivó la extinción simultánea de esos cien contratos. La controversia giró en torno a si este conjunto de ceses debía considerarse un despido colectivo al superar ciertos umbrales numéricos.

Conclusión del proyecto

La defensa del servicio público alegó que no existió voluntad empresarial de despedir, sino que las finalizaciones respondieron a la conclusión legal del proyecto. Por ello, según la parte demandada, no era preciso abrir un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.

En primera instancia el Juzgado de lo Social Zamora declaró nulo el cese, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó esa decisión y calificó el despido de parcial improcedencia, abriendo la puerta a que la administración optase entre readmitir o indemnizar a la trabajadora.

El caso llegó al Supremo tras una cadena de resoluciones judiciales que debatían si la extinción simultánea de tantos contratos debía considerarse un despido colectivo, lo que habría exigido un procedimiento específico de consultas según la normativa laboral vigente.

La sentencia del alto tribunal, sin embargo, se alinea con su doctrina previa, señalando que estas extinciones no fueron iniciativa del empleador sino consecuencia de la finalización de contratos temporales regulados por disposiciones administrativas.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo concluye que no se vulneró la normativa sobre despidos colectivos y que, por tanto, la calificación jurídica correcta es la de despido improcedente, lo que otorga al trabajador el derecho a ser readmitido o indemnizado, pero no a la nulidad del cese.