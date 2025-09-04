Losán prorroga el permiso retribuido y siembra dudas sobre su futuro en Villabrázaro

Un mes más sin trabajo en la fábrica maderera de Losán en el polígono industrial de San Román del Valle, en Villabrázaro, en la provincia de Zamora. La empresa ha vuelto a prorrogar el permiso retribuido de carácter general, condicionado a necesidades productivas, servicios indispensables y mantenimiento y seguridad de las instalaciones a los trabajadores de la planta de Zamora, en Villabrázaro. Esta vez la situación se prolongará hasta el día 30 de septiembre. La situación que se arrastra ya varios meses preocupa a los trabajadores de esta empresa que ponen en duda la continuidad de la actividad en esta fábrica en la que no ven visos de solución, al menos a corto plazo.

En esta situación de permiso retribuido se encuentra la plantilla desde el mes de junio y muchos meses más lleva con incertidumbre por su situación laboral y el futuro de la empresa.

Como ya ocurriera con la concesión del permiso retribuido para el mes de junio y posteriormente para la de los meses de julio y agosto la concesión del permiso evitará la presencia innecesaria de trabajadores en la empresa, permitirá evitar gastos de desplazamiento al puesto de trabajo, pudiendo dedicar ese período de tiempo a cualquier otra finalidad que no colisione con la actividad de la empresa ni suponga prestación laboral de ningún tipo para ninguna otra empresa, recoge el comunicado informado a los empleados.

Desde el comité de empresa ya se han pactado de nuevo los servicios mínimos que realizarán los empleados de la maderera y que se fijan este mes en acudir a la fábrica solo cuatro días.

Pago de nóminas

En lo que respecta al pago de las nóminas, sigue habiendo retrasos en estos pagos. Según explican algunos trabajadores aún se les debe la mitad de la nómina del mes de julio y no se les ha pagado agosto. Lamentan que la situación es insostenible y la gran parte de ellos buscan alternativas laborales para poder acabar con esta incertidumbre que afecta a su calidad de vida.

No entiende la plantilla que la situación se siga prorrogando cuando se estaba a la espera de que la Junta de Castilla y León hiciera efectivo el pago de una ayuda comprometida de dos millones de euros. La ayuda ya ha llegado con la condición de que los empleados de Losán volvieran a la actividad y así ha sucedido en la provincia de Soria, pero no en la planta zamorana.

Tableros Losán Soria ha regresado a la actividad este mes de septiembre alejando las dudas de la continuidad de la actividad en la factoría. En Villabrázaro tendrán que esperar aún más para conocer su futuro laboral ligado a esta empresa. El ERE de Losán, que contemplaba 47 despidos, se aprobó por la empresa en marzo y los trabajadores fueron saliendo de modo paulatino, a medida que la empresa tuvo solvencia para poder pagar indemnizaciones.