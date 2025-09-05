La Sociedad Gitana Española exige justicia por el apuñalamiento de Olleros de Tera

La Sociedad Gitana Española a través del Secretario General de esta entidad Miguel Valverde se personará y defenderá a la familia y a la víctima del brutal y sangriento apuñalamiento por parte de un hostelero de Olleros de Tera "para que pague la máxima condena del Código Penal", según ha anunciado en un comunicado.

La SGE sostiene que el hostelero con ideología y afinidad a la extrema derecha apuñaló de forma indiscriminada y con intención de matar a un joven gitano por querer irse sin pagar dos botellas de vino. "Además, la ni los vecinos ni las personas que estaban en el lugar de los hechos, incluidos los clientes de la cafetería no hicieron nada para evitar ese apuñalamiento ni le prestaron auxilio por lo que solicitaremos a la Guardia Civil que los identifique uno a uno con nombres y apellidos para implicarlos en estos hechos como cómplices", anuncia.

El joven apellidado Pérez "se salvó gracias a una persona gitana que pasaba por el lugar y que llamo a la Guardia Civil y estos, al ver la gravedad de la situación y que la víctima estaba en peligro de muerte llamó al helicóptero del Hospital Universitario de León para que lo recogieran y se lo llevaran urgentemente consiguiendo salvarlo de momento, aunque sigue ingresado en la UCI es estado muy grave y con riesgo su vida".

La organización gitana considera "curioso que los vecinos de ese pueblo justifiquen la agresión argumentando la inseguridad de la zona en vez de pedir más policías y es muy grave que no se condenen los hechos y encima se manifiesten para pedir la libertad de una persona que apuñala brutalmente a otro ser humano por lo que también pediremos a la Guardia Civil que identifique a los manifestantes para denunciarlos por el delito de racismo e incitación al odio".