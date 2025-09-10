El destino de más de 2,3 millones de euros de inversiones en Zamora

El pleno del Ayuntamiento de Zamora de este martes ha aprobado el proceso de expropiaciones para la rehabilitación de las aceñas de Gijón, situadas en el río Duero, a la altura del colegio Corazón de María. Igualmente, en la sesión plenaria se ha dado el visto bueno a una modificación presupuestaria de partidas por valor de 2,3 millones de euros que se destinarán a inversiones.

Por un lado, se han aprobado créditos extraordinarios por valor de 1.030.000 euros para la renovación del alumbrado público en el parque de Las Viñas, el bulevar y la plaza de La Marina, la avenida Príncipe de Asturias, el parque de La Marina, la calle Santiago Alba Bonifaz, el tramo entre el Puente de Hierro y la plaza de la Puebla, el parque León Felipe, las calles Obispo Acuña y Candelaria Ruiz del Árbol y el polígono de los Llanos.

Por otro, se ha dado el visto bueno a suplementos de crédito por valor de 1.294.870 euros. Dentro de esta cantidad sobresalen los 315.000 euros para la adquisición de una autobomba nodriza pesada para el servicio de bomberos, 182.399 euros para la recuperación ambiental de elementos del paisaje cultural del Duero, 160.000 euros para la reparación del paso inferior de la avenida Portugal a la altura de Puerta Nueva, 100.000 euros para el mantenimiento y reparación de edificios, 93.500 euros para la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos o una partida de 80.000 para las aceñas de Gijón y el centro de interpretación Paisaje Cultural Zamora y el Duero.

También se ha refrendado la Cuenta General de 2024, asunto que motivó el debate más extenso de la sesión plenaria, entre Zamora Sí y el concejal de Hacienda. Esa cuenta ha arrojado un superávit de 10,3 millones de euros, con una inversión de algo más de 7,3 millones, 4,7 millones de subvenciones de capital y un rendimiento de intereses por encima de 2,1 millones.

Además, Zamora ha iniciado ya oficialmente los trámites para hermanarse con la ciudad palestina de Beit Jala, en la franja de Cisjordania. Ese hermanamiento ha recibido el beneplácito del pleno ordinario celebrado este martes en el Ayuntamiento de Zamora, pese al rechazo de Vox, cuyos dos concejales, han votado en contra de establecer esa vinculación con una ciudad palestina que está sufriendo el asedio de Israel y en la que, según ha recordado el equipo de Gobierno municipal, el 80% de su población es católica.

El hermanamiento con Beit Jala, una ciudad de unos 17.000 habitantes que tenía en el turismo y en la producción vitivinícola y de aceite de oliva dos de sus bases económicas, es a la vez una forma de expresar la solidaridad de Zamora con el pueblo palestino, tal y como ha recordado el concejal del equipo de Gobierno Diego Bernardo. Se trata de una localidad que colinda con la ciudad de Belén y que, además de ser eminentemente católica y contar con cinco iglesias, ha visto disminuido su territorio de unos 14,5 kilómetros cuadrados a poco más de cuatro por la ocupación judía.

El hermanamiento se ha rubricado con el apoyo de los concejales de IU y PSOE del equipo de Gobierno, así como de los ediles de Zamora Sí, la abstención de los concejales del Grupo Popular, y el voto en contra de los ediles de Vox.

Arco de Doña Urraca

Por otra parte, el avance en las obras de rehabilitación de la muralla hace que se acometa ya el tramo del Arco de Doña Urraca y con motivo de la colocación de andamios en ese lugar, el Ayuntamiento ha informado del corte al tráfico este miércoles de ese tramo de subida desde el que los vehículos pueden acceder a la Plaza Mayor a través de la calle de la Reina.