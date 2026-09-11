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De la grada a la experiencia: la nueva forma de vivir el deporte con Unicaja

Unicaja reúne promociones y sorteos a eventos deportivos, culturales y de ocio en una plataforma vinculada a su estrategia de fidelización

Descubre &quot;EmocionaT&quot;, experiencias exclusivas, promociones y ventajas vinculadas al mundo del deporte.

Descubre "EmocionaT", experiencias exclusivas, promociones y ventajas vinculadas al mundo del deporte. / Cedida.

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U. C.

La banca ya no compite solo en productos financieros. En un contexto marcado por la digitalización y la búsqueda de una relación más cercana con el cliente, las entidades apuestan cada vez más por generar experiencias y ventajas exclusivas como fórmula para potenciar la fidelización y aportar valor añadido más allá de las operaciones tradicionales.

Desde encuentros con deportistas hasta sorteos y descuentos, Unicaja te acerca al deporte de una forma exclusiva.

Desde encuentros con deportistas hasta sorteos y descuentos, Unicaja te acerca al deporte de una forma exclusiva. / Cedida.

La actividad deportiva forma parte de la vida social y de la identidad del entorno de los territorios, llegando a ser, incluso, un espacio de encuentro, participación y conexión entre personas.

Por todo ello, las empresas están incorporando esta dimensión a sus estrategias para ir más allá de la mera visibilidad y generar relaciones con sus clientes. En este contexto, Unicaja ofrece emocionaT, un nuevo espacio digital con el que busca reforzar la relación con sus clientes a través de experiencias exclusivas, promociones y ventajas vinculadas al deporte, la cultura y el ocio.

La iniciativa, integrada dentro de la estrategia de transformación y fidelización de la entidad, reúne en un único entorno online diferentes colaboraciones y patrocinios impulsados por el banco, permitiendo a los usuarios acceder a sorteos, descuentos y propuestas especiales más allá de los servicios financieros tradicionales.

Entre las experiencias incluidas en esta landing figuran encuentros con deportistas, viajes, visitas exclusivas o acceso preferente a eventos culturales y deportivos. El espacio irá incorporando nuevas acciones y contenidos de forma periódica.

Deporte, ocio y experiencias vinculadas a la marca

La nueva plataforma también integra contenidos relacionados con algunas de las alianzas deportivas y de ocio que mantiene la entidad financiera. Entre ellas, destacan acuerdos de patrocinio y de colaboración con clubes como el Real Madrid o circuitos como el Club Series de Golf, entre otros.

Con este movimiento, la entidad financiera busca potenciar una propuesta de valor más ligada a la experiencia de usuario y al vínculo emocional con el cliente, en un contexto en el que la banca apuesta cada vez más por servicios complementarios y plataformas digitales orientadas a la fidelización.

Estrategia digital y experiencia de cliente

La apuesta por emocionaT se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, centrado en fortalecer la experiencia de cliente y consolidar un modelo de relación más cercano y duradero.

En paralelo, la entidad continúa desarrollando nuevas capacidades tecnológicas en su ecosistema digital, con el objetivo de mejorar la funcionalidad, seguridad y facilidad de uso de su banca online.

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