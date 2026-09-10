Los presuntos autores del incendio de Fermoselle que arrasó 10.000 hectáreas son tres excursionistas

Tres hombres españoles son los presuntos autores del incendio de Fermoselle del pasado 29 de julio. Componentes del Seprona de la Guardia Civil de Zamora han avanzado en la investigación e identificación de los supuestos autores del siniestro.

Las investigaciones han permitido determinar que el fuego se originó en el paraje conocido como "La Cicutina", junto a la senda de gran recorrido GR- 14, una zona de orografía muy escarpada y con densa masa vegetal que se encuentra amparada bajo la figura de protección de la Red Natura 2000 (Parque Natural de los Arribes del Duero, ZEC y ZEPA).

Los agentes han descartado causas naturales (como rayos), fallos en líneas eléctricas o labores agrícolas. Y las evidencias físicas concluyen que el fuego se produjo por la aplicación directa de llama de forma intencionada o negligente, sobre el combustible fino seco junto al camino.

Incendio Fermoselle. / Guardia Civil

Las gestiones posteriores del Seprona han permitido situar en el punto y hora exacta del inicio a tres varones que se encontraban de excursión en la zona, quienes habrían provocado presuntamente el incendio antes de abandonar apresuradamente el lugar. Los tres son de nacionalidad española y no residentes en la provincia de Zamora han sido puestos a disposición judicial junto con las diligencias confeccionadas.

En este punto, cabe recordar que la superficie afectada por el incendio superó las 10.000 hectáreas de monte bajo y arbolado. Asimismo, alcanzó el nivel de peligrosidad IGR-2, provocó la evacuación de 14 localidades y el confinamiento de otras 2, y produjo cuantiosas pérdidas económicas y materiales. Además, en el momento en que se originó el incendio, se encontraba en vigor la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales decretada por la Junta de Castilla y León.