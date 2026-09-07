La falta de alumnos obliga a cerrar tres centros educativos en pueblos de Zamora

“Es una noticia que nunca nos gusta comunicar”, apuntaba el delegado de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, en el momento de la presentación del curso 2026-2027 donde anunciaba las aulas que no volverán a abrir sus puertas este septiembre por falta de alumnos. Se trata de las de las localidades de Coomonte, Torrefrades y Castrogonzalo, al haberse quedado sin los tres alumnos mínimos necesarios para tener el aula activa. “En cada una de ellas han quedado solo dos estudiantes, por lo tanto, es inviable poder ofrecer educación en estos municipios”, justificaba. Morales del Rey, Bermillo de Sayago y San Cristóbal de Entreviñas serán, respectivamente, las localidades a las que se tengan que desplazar para continuar sus estudios.

En la otra cara de la moneda está el colegio de Ferreras de Arriba, que ha ganado estudiantes a pocos días de comenzar el curso. Su continuidad estaba garantizada, ya que había tres matriculados, pero el pasado viernes una familia recién llegada a la zona llevará a sus hijos a este centro, por lo que contará con cinco alumnos.

Este curso, además, se abre una unidad de primer ciclo de Infantil en Valcabado y se mantienen escuelas con matrícula reducida, como es el caso de Villar del Buey, con tres alumnos, mientras que Casaseca de las Chanas y San Juan del Rebollar tendrán cuatro.

Más de 19.000 alumnos y 2.000 docentes

Con estas particularidades en la provincia, Zamora afronta el nuevo curso escolar con 19.059 alumnos, un 1,17% menos que el curso anterior, y 2.146 docentes. “El dato de alumnado puede experimentar modificaciones durante las primeras semanas del curso por nuevas incorporaciones, bajas o cambios en la escolarización”, advirtió el delegado, junto estuvo acompañado por la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez.

La provincia cuenta con 131 centros educativos, entre colegios de Infantil y Primaria, colegios rurales agrupados, centros de primer ciclo de Infantil, institutos, centros especializados y concertados.

La gratuidad completa del primer ciclo de Educación Infantil alcanza su tercer curso y beneficia a 962 niños y niñas, de los que 220 están escolarizados en centros públicos de la Junta, 448 en centros de los ayuntamientos y 294 en centros privados. Por su parte, el programa Releo Plus contará con 5.500 beneficiarios con derecho a la gratuidad de los libros de texto y 2.708 candidatos a beneficiarse del banco de libros.

El inicio de las clases será escalonado y los primeros en iniciar las clases serán los alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial, que irán este mismo miércoles, 9 de septiembre. El 15 lo harán los estudiantes de ESO y Bachillerato ordinario; y la Formación Profesional lo hará en distintas fechas según el curso y la modalidad.

El calendario se completará el 1 de octubre con las enseñanzas artísticas superiores y el Conservatorio Profesional de Música, mientras que el 5 de octubre se iniciarán las enseñanzas de idiomas.

Calendario de vacaciones

En cuanto al calendario de vacaciones, las de Navidad serán del 22 de diciembre al 11 de enero y las de Semana Santa del 19 al 31 de marzo. La finalización también será progresiva, entre el 21 de mayo y el 24 de junio.

Durante septiembre y junio, los centros de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial desarrollarán jornada continua de cuatro horas en horario matinal. Para facilitar la conciliación, se ha establecido una ampliación voluntaria de una hora, solicitada por 598 alumnos, que se prestará en una treintena de centros, apoyados con 58 monitores.

Además, el programa Madrugadores funcionará en 38 centros, cuatro de ellos por primera vez, como es el caso del CEIP Jacinto Benavente, en la capital, el CEIP Monte Gándara de Puebla de Sanabria y el de Morales de Toro. Al de Tardes en el Cole se unirán otros cinco. El pasado curso, estos servicios fueron utilizados por 1.624 alumnos “con precio que lleva congelado desde hace tiempo y supone 16 euros al mes o tres euros por día”, detalló Prada.

Servicios complementarios

En cuanto a los servicios complementarios, se contará con 52 comedores escolares, tras la incorporación del colegio Fernando II de Benavente, que atenderán a 2.229 alumnos. El precio del menú se mantiene en 4,93 euros, “y más del 80% de los usuarios tiene derecho a gratuidad total o parcial”, apuntó el delegado de la Junta en Zamora, quien destacó el “alto índice de satisfacción” que existe entre las familias con este servicio, “uno de los más altos de Castilla y León”.

Fernando Prada, delegado de Junta, con María Teresa Pérez, directora provincial de Educación. / Lucas Anta

En cuanto al transporte escolar, este año se dispondrá de 251 rutas, 141 con acompañante, que atenderá a 3.324 alumnos.

Nueva oferta educativa

La oferta educativa incorpora nuevas enseñanzas de Formación Profesional, como el grado superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos en el CIFP Ciudad de Zamora, el curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data en el IES Claudio Moyano y el ciclo de Gestión de Alojamientos Turísticos en modalidad virtual. A estas novedades se suma el grado superior de Ilustración en la Escuela de Arte de Zamora.

El Bachillerato de Investigación y Excelencia se amplía además a cuatro centros, con la incorporación de la Escuela de Arte y Superior de Diseño, que se suma al IES Claudio Moyano, María de Molina, ambos en la capital, e IES Los Sauces, de Benavente.

El curso mantiene los programas de refuerzo educativo, entre ellos los dirigidos al fomento de la lectura, alumnado en situación desfavorable, absentismo, altas capacidades, salud mental e idiomas. El Programa para la Mejora del Éxito Educativo incorporará por primera vez en sexto de Primaria el Programa de Tránsito a la ESO, mientras que seis centros dispondrán de profesores de apoyo para los programas de competencia matemática y lectora. Durante el pasado curso, las medidas de mejora del éxito educativo alcanzaron a 819 alumnos y 86 profesores.

En Formación Profesional destaca también la permanencia del CIFP Ciudad de Zamora en la Red Estatal de Centros de Excelencia, mientras que en los campeonatos nacionales Skills de febrero la provincia obtuvo un oro en Mecatrónica y una plata en Soldadura.

El Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano mantiene su itinerario de Música Moderna, con guitarra y bajo eléctrico, y es pionero en Castilla y León en estas enseñanzas.

Mejoras durante el verano

En materia de infraestructuras, durante el verano se han ejecutado 54 actuaciones de reparación, mejora y sustitución por importe de 1.245.652 euros. A ellas se suman actuaciones de obra nueva y gran reforma, como el gimnasio del CEIP La Viña, nuevos espacios y comedor en centros de Benavente y Villaralbo y diferentes obras de accesibilidad y mejora en centros de la provincia.

Además, se han destinado 578.466 euros a equipamiento educativo y continúa la finalización del nuevo Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano. El curso incorpora asimismo medidas para mejorar las condiciones del profesorado, entre ellas la reducción progresiva del horario lectivo de los docentes mayores de 55 años.

"La educación en Castilla y León y en Zamora sigue avanzando para alcanzar la excelencia", concluyó Prada.