El cuartel zamorano de Monte la Reina "a toda velocidad", con proyectos de 140 millones en marcha de los 195 previstos de inversión

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confesado durante la visita que ha realizado este jueves a las obras del nuevo acuartelamiento de Monte la Reina que el proyecto militar zamorano enclavado en el término municipal de Toro le da la impresión de que va "a toda velocidad, lo veo muy bien, muy rápido", ha comentado.

También ha confesado que se ha quedado impresionada con todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de él, con el trabajo de medio centenar de ingenieros.

Lo ha hecho después de que los mandos militares explicaran las actuaciones que se han llevado a cabo y en las que se trabajan actualmente. En total, según han detallado, toda la actuación en Monte la Reina se ha dividido en 56 proyectos con una inversión conjunta de casi 200 millones de euros. En concreto son 195,7 millones los que suman todas estas intervenciones y de ellas hay 29 que se consideran imprescindibles para la marcha del cuartel que ascienden a un importe conjunto de 140 millones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita Monte la Reina / J. L. Fernández

De todos esos proyectos imprescindibles, 27 tienen ya concluida totalmente su redacción y los otros dos aún se están redactándose. Hay cinco en ejecución, tres con el contrato formalizado de los que se inician este mes las obras, cuatro en contratación, otros cuatro con la dotación presupuestaria solicitada y nueve que están en supervisión. Además, existen dotaciones ya concluidas como el acondicionamiento de la zona del antiguo campamento militar y el campo de maniobras e instrucción militar.

Finalizado el cerramiento

En lo que se refiere a la parte en la que se ubicará el nuevo cuartel, este mismo mes concluyen los trabajos de cerramiento que superan los dos millones de euros. Igualmente, están en marcha actuaciones fundamentales como los pozos de sondeo o la subestación eléctrica, trabajos que está previsto que concluyan en los primeros meses de 2027.

Otra de las actuaciones clave, que acomete la constructora Ferrovial con un presupuesto de adjudicación de más de 19 millones de euros, es la urbanización, con todas las canalizaciones de abastecimiento, saneamiento o electricidad, como si se tratara de una ciudad en pequeño.

Tras conocer los detalles sobre la marcha del futuro acuartelamiento de Monte la Reina, Margarita Robles ha subrayado que se trata de un proyecto "muy importante" para el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra, que además supone "una transformación muy importante para Zamora, su provincia y para toda Castilla y León".

Ha recordado igualmente que es un proyecto en el que todas las administraciones trabajan conjuntamente y que ha experimentado "grandes avances" desde su última visita a la zona de hace un año y medio. Desde el punto de vista militar, ha destacado que Monte la Reina dará "la máxima modernidad al Ejército de Tierra". Del mismo modo, ha puesto el acento en la sostenibilidad de la actuación y la incorporación de "las máximas tecnologías".

Empleo

La ministra de Defensa ha declarado que está cumpliendo la palabra para que Toro tenga un acuartelamiento moderno y ha hecho hincapié en la creación de puestos de trabajo que se van a generar de forma indirecta en torno al cuartel.

Durante la visita, Margarita Robles, que ha acudido a Monte la Reina junto a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha estado acompañada por autoridades civiles como el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen; el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco; y el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez; sin presencia de autoridades autonómicas, ni de la ciudad de Zamora.