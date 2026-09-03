Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por "abuso de la temporalidad": la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo

El Juzgado de lo Social número uno de Zamora ha emitido una novedosa sentencia en la provincia por la que condena a la Junta de Castilla y León por "abuso de la temporalidad" a abonar una indemnización adicional de 10.000 euros por mantener a un trabajador interino durante más de ocho años en el mismo puesto.

El fallo judicial lo ha dado a conocer el sindicato CCOO, que ha defendido los intereses del empleado en este proceso judicial.

El sindicato ha celebrado la sentencia como "una nueva e importante victoria judicial" frente a la Administración autonómica por una situación de temporalidad abusiva en el empleo público.

El juzgado ha estimado en el fallo judicial la demanda defendida por la letrada de los Servicios Jurídicos de CC OO de Zamora, Clara Inés Lucas, y ha aplicado la reciente doctrina fijada por el Tribunal Supremo.

Un vigilante en el vestíbulo del Juzgado de lo Social 1 de Zamora. / J. N. (Archivo)

La magistrada declara que la Administración autonómica incurrió en abuso de la temporalidad, al mantener durante más de ocho años la relación laboral de un trabajador interino que desempeñó de forma ininterrumpida el mismo puesto de trabajo para la Administración autonómica en Zamora.

El trabajador ya contaba con una sentencia previa que reconocía su condición de indefinido no fijo y, sin embargo, la Junta de Castilla y León mantuvo la situación de temporalidad, prolongando la ocupación del mismo puesto sin adoptar las medidas necesarias para corregir ese abuso, ha subrayado CC OO.

Los 20 días de salario por año trabajado no son suficientes

La resolución judicial establece que la indemnización por extinción de la relación laboral, equivalente a 20 días de salario por año trabajado, no repara de manera autónoma el abuso de la temporalidad, por lo que reconoce una compensación adicional de 10.000 euros al trabajador, que dependía de la antigua Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno autonómico.

La jueza acuerda además remitir testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social "a los efectos oportunos".

Esta nueva sentencia se suma a la línea de resoluciones favorables obtenidas por los Servicios Jurídicos de Comisiones Obreras Castilla y León en la lucha contra la utilización abusiva de la contratación temporal en las administraciones públicas, según ha apuntado la organización sindical autonómica en un comunicado.

Un precedente en Soria

El pasado mes de junio la letrada de los Servicios Jurídicos de CC OO Soria, Minerva García Fernández, obtuvo una sentencia pionera que condenó a Correos al pago de una indemnización adicional de 5.000 euros por abuso de la temporalidad. Desde CC OO Castilla y León se valora esta sentencia como "un nuevo aviso a las Administraciones Públicas" de que el abuso de la temporalidad para cubrir necesidades permanentes tiene consecuencias jurídicas y económicas que van más allá de la indemnización por cese.

Comisiones Obreras ha considerado imprescindible desterrar definitivamente esas prácticas y apostar por "un empleo público estable, de calidad y con derechos, garantizando que las plazas estructurales se cubran mediante procesos que eviten la precariedad y el abuso continuado de la contratación temporal".