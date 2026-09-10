Más de 400 encajeras para el XXIII Encuentro de Encajeras y Multilabores de Zamora

Zamora volverá a convertirse este sábado 12 de septiembre en punto de encuentro para más de 400 aficionados a las labores tradicionales con la celebración del XXIII Encuentro de Encajeras y Multilabores.

La actividad está organizada por la Asociación Zamorana de Encajeras y Multilabores y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y la Fundación Caja Rural.

El encuentro se desarrollará durante la mañana en la zona del Miliario de La Marina, donde las participantes podrán mostrar al público los trabajos realizados e intercambiarán técnicas, experiencias y conocimientos ligados a unas labores que continúan pasando de generación en generación.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la recepción de las asistentes, a la que seguirá un chocolate con churros. A mediodía, el ambiente festivo llegará al templete de La Marina con la actuación del grupo zamorano Molofolk, prevista para las 12.00 horas.

Después tendrá lugar el tradicional sorteo de regalos, aportados por distintos establecimientos de la capital y de la provincia, y se hará entrega de un obsequio a las participantes como recuerdo de su paso por Zamora.

De manera paralela al encuentro, la organización de encuentro lleva a cabo una exposición de trabajos de la asociación, donde este año participa la Asociación Española de Patchwork, done podrán descubrirse interesantes labores en el claustro Colegio Universitario desde el 11 hasta el 20 de septiembre.

En este encuentro, además del patrocinio de Ayuntamiento, Diputación y Fundación Caja Rural, colaboran casi 40 comercios de toda la provincia, además del Centro de Interpretación del Encaje y la Asociación Española de Patchwork.