¿Por qué Segovia, Salamanca, León, Burgos y Valladolid tienen dos residencias públicas de mayores y Zamora una? 300 personas se lo preguntan en una concentración

El dato lo lanzó en la concentración el portavoz de Zamora Decide, Manuel Fuentes, y con la comparativa surgió una pregunta retórica entre los presentes.

¿Por qué las ciudades de Segovia, Salamanca, León, Burgos o Valladolid tienen dos residencias públicas de mayores y en Zamora no puede haberlas? "No queremos ser menos, queremos dos con más de trescientas plazas, no pedimos mucho", afirmó Fuentes durante la movilización de este sábado al mediodía a las puertas de la residencia de mayores Los Tres Árboles, para pedir que no se cierre ese centro residencial público.

La protesta congregó a unas 300 personas junto a unas instalaciones sobre las que hay planes de cierre de la zona residencial, una vez que entre en servicio la nueva residencia que la Junta de Castilla y León está a punto de terminar junto al antiguo CEI.

Bajo una pancarta en la que se resumía el motivo de la protesta "No al cierre de la residencia Los Tres Árboles", residentes y usuarios del centro, trabajadores, familiares de personas mayores, vecinos o sindicalistas secundaron una movilización que pretende tener continuidad en un futuro con el fin de presionar a la Administración autonómica para que mantenga las camas de esa residencia. Entre los argumentos no solo está la justificación de lo que ocurre en otras provincias, sino que en la concentración también se dieron otros datos que avalan la reivindicación.

Más mayores y menos plazas

En los últimos cuarenta años no se ha hecho ninguna nueva residencia y, de hecho, en los últimos quince años se han perdido en el conjunto de la provincia catorce plazas en residencias públicas de mayores, al pasar de 409 a 395. No solo eso, aunque la población zamorana se ha reducido, hoy en día se contabilizan 4.000 mayores más que hace una década y Zamora se mantiene como la provincia con mayor porcentaje, tanto de personas mayores de 65 años como de 80 años. De hecho, en la provincia son más de 20.000 los mayores de 80 años y en la capital se superan los cinco mil.

Junto a esas cifras esgrimidas por Manuel Fuentes hay también argumentos ofrecidos por la representante del movimiento vecinal, Nieves Turiel, que ha recordado que en Zamora la espera para ingresar en una plaza residencial pública es de más de dos años y durante ese tiempo la única alternativa es una residencia privada, con precios que oscilan entre los 1.600 y los 2.500 euros de media al mes, según cómo esté la persona y los servicios que ofrece la residencia. "¿Quién puede pagar ese dinero con las pensiones que hay en Zamora?, ha reflexionado Turiel, que ha agregado que no existe "ninguna razón" que justifique el cierre de Los Tres Árboles.

Además, "los trabajadores no son ganado" ha advertido sobre su traslado de un centro residencial a otro, para incidir también en el desarraigo que puede suponer para los residentes su marcha desde Los Tres Árboles a la nueva residencia y concluir que "el sentir de Zamora es que esta residencia tiene que seguir".

La presidenta de la asociación vecinal de La Candelaria, Pilar Sánchez, mostró, por su parte, el temor de los vecinos sobre el uso futuro que se hará de las instalaciones tras el cierre de la residencia. "Unos dice que si Asprosub, otros que si gente de fuera", comentó en su intervención en la concentración, para sostener que los vecinos "tienen miedo de lo que nos van a meter aquí".

Respiro familiar y atención sociosanitaria

El mantenimiento como residencia de Los Tres Árboles, más allá de lo que es el centro de día, que ya se ha anunciado que sí seguirá abierto, permitiría además incrementar las plazas de respiro familiar, de las que solo hay cinco en la provincia frente a 10 en Segovia o 25 en Valladolid; y las de atención sociosanitaria temporal, que se conceden por alguna dolencia puntual, de las que solo hay tres públicas en Zamora.

Al margen de esas cifras, una de las personas mayores de la residencia, que acudió a la concentración con su andador, ofreció un motivo más sentimental para rechazar el cierre. "Llevo catorce años aquí y no me quiero ir", señaló, para matizar Manuel Fuentes que ese era el sentimiento generalizado de la mayoría de los residentes y anunciar por ello que continuarán las movilizaciones.