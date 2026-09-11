Abel De las Heras Fernández, superviviente de un suicidio: “Me subí a la décima planta del hospital, pero me vino un momento de lucidez, hablé con mi enfermera de Psiquiatría y estoy aquí"

Dos ictus provocaron que Abel de las Heras se metiera en un gran pozo y que quisiera quitarse la vida. En el primero, cuando tenía 39 años, le mandaron para casa y "no hubo rehabilitación ni hubo psicólogo". En el segundo, que le dejó "más tocado", le sucedió lo mismo.

"Empecé a encerrarme en la habitación por no molestar y entré en una vorágine en la que únicamente quería estar solo y… me encerré en mí mismo en todos los aspectos", comparte este zamorano extrovertido, dinámico y emprendedor con motivo de los actos organizados en Zamora por el Día Mundial para la prevención del Suicidio.

La idea de quitarse la vida no tiene muy claro cuándo surgió, pero sí recuerda un día concreto que le marcó: "Cuando me dio el segundo ictus estaba trabajando en una residencia, estuve un año de baja, y finalmente me despidieron de malas maneras. Ese día me dije que se acabó todo", relata.

A corazón abierto reconoce que no se ha arrepentido porque "un intento no es un suicidio porque creo todos los que intentamos suicidarnos, la primera vez es un aviso. No te atreves a hablar con alguien, tú mismo no sabes en qué situación estás, pero no es un querer morir".

Abel de las Heras. / Victor Garrido / LZA

Posteriormente el planteamiento de quitarse la vida volvió a él, pero "ni lo intenté". En esa ocasión le habían operado, tuvo muchas complicaciones "y… todo se fue sumando". "Me subí a la décima planta del hospital, pero me vino un momento de lucidez y hablé con mi enfermera de Psiquiatría, con Paula, y gracias a Salud Mental estoy aquí".

De las Heras señala las carencias de los centros de salud. "Tuve un ataque de ansiedad horroroso. Me fui a Urgencias y me mandaron a mi médico, a mi psiquiatra que me puso unas pastillas. El psicólogo me vio quince minutos y me dijo que volviera en dos meses... pero no llegaron … Ahí empieza el fallo", sentencia al tiempo que atestigua con una amplia sonrisa que "ahora estoy en el mejor momento de mi vida". Está empezando un proyecto sociocultural inclusivo que se llama "Las nubes" animado por su pareja, que "es mi apoyo… junto con mi perra", dice entre risas minutos antes del inicio, en el Museo Etnográfico, de la proyección del documental "El estigma del silencio", tras el que hubo un coloquio donde intervino junto a sanitarios.

Profesionales

Entre los profesionales que hablaron estuvo el jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora, Manuel Franco Martín, quien enfatizó que “el suicidio no es una enfermedad, es una consecuencia de cosas que ocurren”. Desde su punto de vista, “tiene que tratarse con cierta naturalidad” y señaló que es una cuestión de “estilo de vida y es un problema transanitario y también sanitario”.

Por su parte, el responsable de la Unidad de Intervención y Prevención de la Conducta Suicida, Marcos González Iglesias, reconoció que “no hay ningún prototipo en la conducta suicida” y ”cualquier persona en una situación de estrés extremo puede llegar a tener ideas suicidas e incluso llegar a hacer un intento”.

El doctor Franco durante el acto desarrollado en el Etnográfico. / Victor Garrido / LZA

El profesional puso en valor que “haya una disponibilidad y una accesibilidad de todos los servicios sanitarios” y que muchas veces “si tú estás pasando una situación de crisis, muchas veces no necesitas un médico o alguien especialista sino a alguien que pueda escucharte, que pueda dedicarte el espacio y el tiempo”.

Escucha

“Cada día estamos corriendo, intentamos llenar nuestro tiempo con actividades, pero el ser humano necesita silencio y necesita compartir en espacios de no juicio. Desde el Teléfono de la Esperanza damos apoyo también en el silencio y en la escucha”, señala la presidenta del colectivo en Zamora, Carmen Diego.

Voluntarios del Teléfono de la Esperanza en el centro de Zamora. / Alba Prieto

Los voluntarios del Teléfono de la Esperanza salieron a la calle en Zamora para dar visibilidad al suicidio y romper con mitos asumidos por la sociedad, como que preguntar a una persona si está pensando en el suicidio puede dar la idea a hacerlo cuando al hablar directamente se permite que la persona exprese lo que está viviendo. Otro mito es que una persona suicida tiene un trastorno mental, cuando en realidad detrás hay muchas causas.

Música

La jornada concluyó en la plaza de Zorrilla con la lectura de un manifiesto por parte del Teléfono de la Esperanza y se efectuó un lazo solidario para concienciar. Posteriormente, integrantes del Coro Amigos de la Ópera, el Coro Sacro Jerónimo Aguado y la coral Aures Cantibus cantaron “Signore delle Cime”.