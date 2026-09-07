Molinos de 250 metros y 95.000 paneles solares: dos proyectos que cambiarán el panorama energético y paisajístico de Sayago en Zamora

En el suma y sigue de grandes proyectos de energías renovables que se tramitan en la provincia de Zamora hay dos de la comarca de Sayago que acaban de dar un paso más en su tramitación y que entre ambos supondrán una inversión de más de 87 millones de euros. Tienen en común su confluencia en una línea de evacuación que será compartida en un tramo de entre seis y siete kilómetros y que vierte a la red a través de la provincia de Salamanca, hasta donde llegará la energía por un nuevo cableado que tendrá hasta 36,5 kilómetros de longitud en el proyecto más alejado de la provincia vecina.

De estos dos proyectos de renovables, uno es eólico, el denominado El Carbajal y ubicado en el municipio de Bermillo de Sayago; y el otro solar fotovoltaico, llamado Prado Nuevo 50, que contempla instalar placas en Moraleja de Sayago y Alfaraz de Sayago.

El primero de ellos contempla únicamente dos aerogeneradores que se situarán en los anejos de Piñuel y Torrefrades, pertenecientes a Bermillo de Sayago.

Tan alto como un rascacielos de 52 pisos

Se trata de dos grandes molinos eólicos cuyas dimensiones cambiarán el paisaje de Sayago, ya que cada uno de ellos mide 162 metros hasta el buje (la carcasa situada en lo alto, que recubre el rotor) y con sus palas en vertical alcanzarán una altura total de cerca de 250 metros. En concreto, serán 249,5 metros a los que llegue la punta de la pala desde el suelo, una altura que es comparable a la Torre de Cristal, la mayor de las Cuatro Torres de Madrid, de 52 plantas. Esa altura también supone, por ejemplo, multiplicar por cinco la altura del edificio de los Nuevos Ministerios de la ciudad de Zamora.

Cada uno de esos dos aerogeneradores tendrá una potencia nominal de 6,3 megavatios. El proyecto estima el coste de ese parque eólico de tan solo dos molinos en 31,5 millones de euros.

Una vez en funcionamiento, la estimación es que puedan estar en uso, con sus palas moviéndose y generando energía, unas 3.417 horas al año, con una producción neta conjunta de 43 gigavatios hora en ese tiempo. Eso equivaldría, según los cálculos de consumo en España del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), a la energía necesaria para abastecer unos 12.300 hogares, es decir, más de 30.000 personas en su consumo energético doméstico, exclusivamente. El estudio del proyecto cifra en unas 32.350 las toneladas anuales de CO2 que se ahorrarán en emisiones a la atmósfera al utilizar esta fuente energética limpia.

Proyecto de paneles solares

El otro gran proyecto afecta al sur de la comarca, a Moraleja de Sayago y Alfaraz de Sayago, donde la iniciativa contempla la instalación de un total de 94.796 paneles solares fotovoltaicos, con una superficie vallada de 78 hectáreas dividida en seis recintos distintos, dos de Moraleja y el resto de Alfaraz. La potencia instalada conjunta ascenderá a 49,8 megavatios. En este caso, el coste del proyecto se estima en 55,9 millones de euros.

Ese parque eólico, según precisa el proyecto, generará entre diez y doce puestos de trabajo directos, en la fase de explotación. La energía que producirá se estima entre 124 y 145 gigavatios hora anuales, lo que equivaldría al abastecimiento energético que requieren al año entre 35.700 y 41.600 hogares.

La línea de evacuación para hacer llegar esa energía a la red tendrá 8,3 kilómetros y, aunque parte de Alfaraz, discurrirá principalmente, en más de siete kilómetros, por los municipios salmantinos de Palacios del Arzobispo y Santiz.

Ahorro en emisiones de CO2

El ahorro de emisiones de CO2 ascenderá a más de 53.000 toneladas al año si se compara con una central de gas de ciclo combinado, según el proyecto, pero si se comprara con el mix eléctrico nacional actual el ahorro sería en realidad de unas 11.200 toneladas anuales.

Ambos proyectos energéticos se han sometido este verano, por iniciativa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Zamora, a información pública, de cara a obtener la autorización administrativa previa y superar la evaluación de impacto ambiental. El siguiente paso será contestar a las alegaciones y decidir si los proyectos tienen vía libre para cambiar el dibujo energético y paisajístico de Sayago.