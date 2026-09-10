Fiestas de Septiembre
Regresa la ruta teatralizada para conocer la figura del imaginero zamorano Ramón Álvarez
La Tijera Teatro lleva a cabo una ruta cultural por los espacios más emblemáticos vinculados al imaginero zamorano durante los días 11, 12 y 13
Zamora acogerá durante los días 11,12 y 13 de septiembre una ruta cultural y teatral con la figura del imaginero zamorano Ramón Álvarez como protagonista.
El recorrido se iniciará en la iglesia San Andrés, para recorrer posteriormente diferentes espacios relacionados con el imaginero zamorano, padre de La Soledad, Nuestra Madre o La Caída. La propuesta representa una experiencia única para descubrir quién fue este gran maestro, permitiendo conocer su figura y su obra.
El precio de las entradas es de 2,5 euros, pudiendo adquirirse en la Oficina de Turismo y en la propia iglesia de San Andrés una hora antes de iniciarse cada itinerario.
El viernes 11 los pases serán a las 18.00 y 21.00 horas, el sábado 12 a las 12.30, 18.00 y 21.00 horas y el domingo 13, a las 12.30, 18.00 y 21.00 horas.
La actividad, está organizada por La Tijera Teatro, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Zamora y la colaboración de ZamorArte, la Diócesis de Zamora, Cofradía Jesús Nazareno vulgo Congregación y Claudia Mobiliario.
El estreno de la ruta teatralizada tuvo lugar en septiembre de 2014. Fue organizada por la Cofradía de la Virgen de la Saleta en colaboración con el grupo La Tijera Teatro, coincidiendo con el 125 aniversario del fallecimiento del célebre artista zamorano.
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