Más de medio millón para la nueva terapia contra los tumores cerebrales agresivos que se pone en marcha en Zamora

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a un presupuesto de 5.415.239 euros que se utilizará para la compra de suministros necesarios para garantizar el correcto funcionamiento diario del Sistema Regional de Salud.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora es destinataria de una partida de 536.800 euros para dispositivos y consumibles para la realización de terapia de campos eléctricos alternos. Estos materiales se requieren en el Servicio de Oncología Radioterápica hospitalaria para el tratamiento estándar de tumores con glioblastoma (tumores cerebrales agresivos) de nuevo diagnóstico del área de salud.

Esta técnica se realiza mediante un dispositivo portátil no invasivo que administra en el cerebro campos eléctricos para ocasionar la muerte de las células tumorales, tratando de manera localizada la zona afectada en lugar de distribuirse por todo el cuerpo. Se trata de una alternativa terapéutica que mejora la supervivencia de los pacientes sin los efectos secundarios de otros tratamientos.

Resto de provincias

Se destinarán 3.161.991 euros para los centros asistenciales de la provincia de Valladolid. Dentro de esta cantidad total, el Área de Salud Valladolid Oeste recibirá 2.913.702 euros que se distribuirán en dos partidas. Una de ellas será para la adquisición de dispositivos de monitorización continua de glucosa para pacientes con diabetes con destino a centros de Atención Primaria. En concreto será instrumental para realizar mediciones en el líquido intersticial (que rodea las células bajo la piel) mediante electrodos o sensores enzimáticos, lo que permite obtener resultados en tiempo real.

Además, la segunda partida de Valladolid Oeste asciende a 950.334 euros para el suministro de 4.200 reactivos para la realización de cribados avanzados de aneuploidías (anomalías cromosómicas) en el Hospital Universitario Río Hortega. Estas pruebas de prevención diagnóstica se realizan en mujeres gestantes, dentro del Programa de Cribado Neonatal, con el fin de incrementar las ratios de detección de cromosomopatías y disminuir el número de pruebas invasivas. En el presupuesto aprobado se incluye también el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios para la realización de estas técnicas.

En la provincia vallisoletana se han aprobado, por último, 248.289 euros más para el Hospital Clínico Universitario. Esta cantidad se empleará para la compra de medicamentos biológicos biosimilares, aprobados por la Agencia Europea del Medicamento.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un presupuesto de 1.020.656 euros para materiales de higiene y asepsia para el Complejo Asistencial de Salamanca. Entre ellos desechables, batas, paños, sábanas y accesorios de cobertura quirúrgica.

También se han aprobado 695.792 euros para suministros necesarios para la realización de test de secuenciación masiva en el Complejo Asistencial de Burgos. El Servicio de Anatomía Patológica de este hospital recepciona todas las muestras tumorales y las biopsias; y se requieren consumibles (reactivos de secuenciación, tubos, controles, cubetas…) para poder analizarlos y facilitar mejores diagnósticos, pronósticos y seguimientos de múltiples enfermedades.