La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años

Las redes sociales se han convertido muchas veces en una alternativa rápida y eficaz para reencontrarse con personas que formaron parte de la vida de uno hace décadas. Ese es el caso de Magdalena Prieto, a quien muchos conocen como Nena, que ha pedido ayuda públicamente en un grupo de Facebook para localizar a una antigua compañera de colegio y amiga de juventud en Zamora. La mujer a la que busca se llama Carmen Vara y, según relata Magdalena, ambas coincidieron en los años 60 y 70, primero como compañeras de colegio y después como amigas. En su mensaje, recuerda que Carmen tenía dos hermanas: la pequeña se llamaba Viki y la mayor, Cipriana.

Magdalena aporta además algunos datos de aquella Zamora de su infancia y juventud para intentar que alguien pueda identificar a la familia. Recuerda que vivían en la zona de Correos, en la calle Santa Clara, y que el padre de Carmen era cartero. También menciona el colegio en el que estudiaban: la antigua escuela de los Descalzos, ya desaparecida, que se encontraba frente al Arias Gonzalo, otro edificio que tampoco existe ya.

Con estas referencias hace un llamamiento: “Hace años estoy buscando a una compañera de colegio y luego fuimos amigas allá por los años 60 y 70”, explica Magdalena. Su petición es sencilla: encontrar alguna pista, algún contacto o algún recuerdo que permita dar con Carmen Vara o con alguien de su entorno familiar.

Magdalena, o Nena para quienes la recuerdan así, solo pide una ayuda: “Si alguien me da una pista, estaría muy agradecida”.

Hay respuestas

La búsqueda de Nena ya tiene un primer hilo del que tirar. Tras la publicación del llamamiento para localizar a Carmen Vara una persona ha respondido en redes sociales con una frase que abre la puerta al reencuentro: “Yo la conozco, es mi prima”. Una pista que devuelve la esperanza al reencuentro de antiguas amigas de la infancia.