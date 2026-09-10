Alianza frente la exclusión financiera: dos oficinas móviles acercarán los servicios bancarios básicos a 173 municipios zamoranos

Con una población que ronda el millar de habitantes y pese a su cercanía a la capital, el municipio de Monfarracinos no dispone de una oficina bancaria física. Lejos de ser la excepción, se trata de una carencia que se repite hasta en 173 localidades de la provincia de Zamora incluidas en el mapa de exclusión financiera al carecer de un servicio financiero de cercanía. Una brecha a la que la Diputación de Zamora y Caja Rural pondrán fin este mismo mes mediante la puesta en marcha de dos oficinas móviles que garantizarán los servicios financieros básicos a más de 36.000 zamoranos.

El reto logístico no ha sido menor teniendo en cuenta que casi siete de cada diez localidades no disponen de puntos físicos bancarios (oficinas o cajeros automáticos), situación que afecta a dos de cada diez zamoranos y que la institución provincial se ha propuesto resolver mediante la contratación de un servicio de confianza. El objetivo: garantizar el servicio en los territorios más aislados mediante una atención personalizada dirigida fundamentalmente a la población más longeva.

El servicio, adjudicado a Caja Rural de Zamora, incluye la contratación de dos furgonetas equipadas y debidamente acondicionadas que recorrerán la provincia con sendos profesionales a bordo para ofrecer un servicio fundamental. La iniciativa, ya en fase de pruebas, arrancará oficialmente el 21 de septiembre con las visitas a las localidades de Villaveza de Valverde, Navianos de Valverde, Villanázar, Quintanilla del Monte, Brime de Urz, Quiruelas de Vidriales, Olmillos de Castro, Perilla de Castro, Pozuelo de Tábara, Moreruela y Faramontanos de Tábara.

Un servicio que supondrá un desembolso total de 1.463.000 euros para asegurar la cobertura del servicio en el conjunto del mapa provincial durante los próximos cuatro años. Un importe anual "significativo" de 365.000 euros (mil euros al día) darán soporte a las dos oficinas móviles que recorrerán el norte y sur de la provincia siguiendo las rutas previamente anunciadas a los propios ayuntamientos y que también se difundirán a través de los medios de comunicación.

El presidente de la Diputación prueba a retirar efectivo en una de las oficinas móviles habilitadas. / Víctor Garrido

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