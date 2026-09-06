El centro de datos de IA de Zamora creará 500 empleos, pero liberará las emisiones de CO2 de 172.000 coches

La implantación en el polígono Zamora Norte de Monfarracinos de un gran centro de datos destinado al desarrollo de la Inteligencia Artificial supone un megaproyecto que desborda todos los desarrollos industriales habidos hasta el momento en la provincia.

La iniciativa, que la Junta de Castilla y León sacó en agosto a información pública y se encuentra actualmente en periodo de alegaciones a la solicitud de declaración ambiental integrada, cuenta como principal baza con la previsión de crear medio millar de puestos de trabajo directos cuando funcione a pleno rendimiento. Pero como contrapartida tiene unas cifras de gigante para una provincia pequeña como Zamora en datos como el de emisiones de CO2, generación de residuos, uso de agua o movimiento de tierras.

El proyecto, de 977 páginas, consiste básicamente en un gran centro de datos dividido en cinco edificios llenos de servidores y equipos informáticos que requieren un gran uso de energía por los sistemas de refrigeración necesarios para mantener el funcionamiento continuo e ininterrumpido de las instalaciones. Las dimensiones del centro plantean unas cifras descomunales en cuanto a consumo energético.

Almacenamiento de baterías, como el contemplado en el centro de datos. / Proyecto Data Center Zamora

El proyecto refleja que la demanda energética de ese "Data Center" promovido por la empresa Edison Next alcanzará 2.255 gigavatios hora al año, según se precisa en tres páginas distintas de la documentación sometida a exposición pública. Aunque en una de ellas también habla de una demanda energética de 2.255.489 kilovatios hora año, cifra que no sería equivalente, el resto de la documentación y datos del proyecto dan por buena esa cifra astronómica de 2.255 gigavatios hora anuales. ¿Qué cantidad representa eso? Nada menos que el 0,88% del consumo anual de energía de toda España.

Plano con la ubicación del centro de datos y de la planta solar fotovoltaica. / Proyecto Data Center Zamora

Es decir, ese centro de datos de Monfarracinos consumirá al año tanta energía como la que gastan, no solo en su hogar, sino en el conjunto de todas las actividades industriales, comerciales o de servicios, entre 414.000 y 436.000 españoles.

Esas cifras se infieren, con una simple regla de tres, de los datos oficiales de consumo energético en España de 2025 hechos públicos por Red Eléctrica, en un caso teniendo en cuenta también el autoconsumo y en otro solo la energía que se consume a través de la red.

Planta solar de mil hectáreas

Ante tan vasta demanda energética se plantea que el 70% de esa energía provenga de fuentes propias renovables. Para ello, el proyecto contempla un megaparque fotovoltaico de casi un millar de hectáreas ubicado entre Villalube, Gallegos del Pan, Aspariegos y Benegiles, con una línea de casi quince kilómetros que comunicará la planta solar fotovoltaica con las instalaciones del centro de datos.

Para optimizar la energía de esa planta fotovoltaica de 1.625 megavatios pico, se proyecta también un sistema de almacenamiento de baterías de gigantescas dimensiones.

Baterías gigantes

Esas baterías tendrán capacidad para almacenar hasta 4.817 megavatios hora. Eso supone el consumo anual de casi 1.400 hogares. El recurso de las baterías no se plantea como reserva de emergencia, sino que pretende utilizarse de forma habitual para almacenar los excedentes de las placas solares, utilizarlos en periodos de baja producción fotovoltaica y estabilizar así el suministro del centro de datos sin depender de la red pública eléctrica.

La térmica, el talón de Aquiles

Uno de los talones de Aquiles y de los elementos más controvertidos del megaproyecto viene de la obtención del 30% restante de la energía necesaria. Para ello, se pretende construir una central térmica con 24 motores "dual fuel", cada uno de ellos con su chimenea 30 metros por la que liberar emisiones. Estarán alimentados principalmente de gas natural, pero también con gasóleo. La potencia eléctrica conjunta será de más de 548.000 megavatios.

Esa gran planta térmica de 24 motores a la que se recurrirá cuando la energía fotovoltaica no sea suficiente, utilizará unas cantidades de gas y gasóleo que generarán 307.175 toneladas de CO2 al año, según las previsiones del proyecto, de las que 303.128 las produce la combustión del gas natural y el resto del gasóleo.

Planos del centro de datos proyectado de Monfarracinos. / Proyecto Data Center Zamora

Esa cantidad de emisiones de CO2 es la misma que anualmente liberan unos 172.000 coches de gasolina, con un kilometraje medio de 10.000 kilómetros al año, según los datos de emisiones de un turismo de este tipo estimados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía.

Es decir, que cuando el centro de datos esté en funcionamiento en toda su dimensión, será como si, de repente, se sumaran 172.000 vehículos más al parque automovilístico del alfoz de Zamora, con las consecuencias medioambientales que ello conlleva.

Puestos de trabajo

Si se mira el lado positivo, uno de los principales atractivos del centro de datos es el empleo que creará.

Solo de forma directa, cada uno de los cinco edificios de servidores y procesadores informáticos contará con unos 86 trabajadores, de los que 20 serán técnicos eléctricos o mecánicos, 16 técnicos de informática, otros 16 personal de seguridad, ocho ingenieros de sistemas, doce ingenieros para centros de operaciones de redes y ciberseguridad, ocho trabajadores de limpieza y seis de administración y gestión.

A esos 430 empleados entre los cinco edificios se suman otros 69 trabajadores para la planta de generación de energía, según figura en la documentación del proyecto.

Más de 18 millones de litros de agua al año y 4,6 en el primer llenado

Los centros de datos que ya existen por todo el mundo plantean sus principales problemas por el consumo energético y de agua. En el caso del proyectado en la provincia de Zamora, a su incidencia en la demanda de gas natural, se suma el impacto en los recursos hídricos, al requerir más de 18 millones de litros al año.

Un centro de datos de Microsoft. / Agencias

En concreto, se contemplan 18.193,25 metros cúbicos anuales, de los que cerca de una tercera parte serán de agua potable. De esa forma, los datos del proyecto apuntan a que el agua consumida diariamente será de unos 50.000 litros y no 1,33 millones como aseguró públicamente Zamora Decide hace unas semanas y se hizo eco este diario. A ese consumo habrá que añadirle otros 4,6 millones de litros para el llenado inicial, de los que 4.500 metros cúbicos se corresponden a los depósitos del sistema contra incendios y 164 al llenado inicial de los circuitos de refrigeración.

Residuos

El megaproyecto contempla muchas otras grandes cifras, entre las que cabe destacar el millón de metros cúbicos de movimiento de tierras para su construcción, con 200 toneladas de hormigón, 100 de ladrillos, 20 de materiales de aislamiento, otros tantos de yeso y 2.400 metros cúbicos de lodos de fosa séptica durante las obras. En cuanto a los residuos, los 24 motores del centro de datos de Monfarracinos supondrán 96 metros cúbicos (96.000 litros) de aceite usado al año, así como 350 metros cúbicos anuales de aguas potencialmente contaminadas, 10 toneladas al año de purgas de los circuitos de refrigeración y 31 toneladas de residuos no peligrosos.

Cifras de gigante para un centro de datos que, de salir adelante, está llamado a cambiar el panorama energético, tecnológico e industrial de Zamora.