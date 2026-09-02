Unos 4.000 zamoranos llenan la Plaza Mayor y expresan con banderas de España su apoyo a Ceuta

La concentración en apoyo a Ceuta convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias en todas las plazas mayores del país no ha sido secundada oficialmente en Zamora por el Ayuntamiento pero sí ha contado con una amplia respuesta ciudadana y de los partidos políticos de la oposición municipal, PP, Zamora Sí y Vox.

Igualmente, han estado en primera fila representantes institucionales del PP como la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco; la portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; o parlamentarios como la diputada Elvira Velasco.

Isabel Blanco ha restado importancia al hecho de que el Ayuntamiento de Zamora no se hubiera adherido a la movilización porque lo importante es "mostrar todo nuestro cariño y nuestro apoyo" a la ciudad autónoma, ha declarado. También ha insistido en que Castilla y León tiene la capacidad para acoger menores migrantes "saturada" desde hace "muchos meses" y recurrirá cualquier reparto que se haga.

Concentración en Zamora por Ceuta / Lucas Anta

En la concentración, el PP ha mostrado pancarta propia bajo el lema "todos con Ceuta" y algunos afiliados de Vox han lucido las suyas en las que además pedían la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una petición de dimisión que también han coreado los asistentes en algunos momentos de la movilización.

Los participantes en la manifestación han llenado la Plaza Mayor, con cerca de cuatro mil personas respaldando esa expresión de apoyo al pueblo ceutí ante la problemática situación que ha generado en la ciudad autónoma la entrada masiva de migrantes.

Manifiesto

Dos ceutíes vinculados con Zamora por estudios, David y Patxi, han sido los encargados de leer un manifiesto en el que se ha exigido el retorno "efectivo y con garantías de todos los que entraron" en el país, así como medidas de ayuda a Ceuta ante el problema que se ha generado por la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos del pasado 31 de julio. En el comunicado se ha recordado que Ceuta no solo es la frontera de todos los españoles sino también de la Unión Europea.

Los participantes en la manifestación, muchos de ellos luciendo la bandera de España o la de Ceuta, han coreado gritos en defensa de la integridad territorial de España, que "no se negocia".

GALERÍA | Las imágenes de las concentraciones en los pueblos de Zamora