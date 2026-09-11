Carmen Varela, pintora: “La mirada es lo único personal que podemos aportar a la historia del arte que nos ha tocado vivir”

“Bendita pintura de luz y silencio acompañada” es el poético título de la exposición que hasta el próximo 16 de septiembre se puede ver en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida, con obras de la pintora madrileña Carmen Varela, que regresa con esta nueva propuesta a Zamora, más de una década después.

¿Qué debe tener una flor para que le entren ganas de atraparla y reflejarla en estos cuadros de gran formato?

Yo me considero como una abeja que se acerca a las flores. Todos mis cuadros son como mapas, donde uno se puede sumergir como un insecto y disfrutar de toda la gama de colores que ofrece la flor. Tienen todo un universo dentro, también de tonalidades, desde los rosas hasta los azules, pasando por los ocres. Son todas flores retratadas a gran tamaño y durante toda su etapa de vida, desde los pequeños capullos hasta las que ya están a punto de marchitarse.

De la fotografía al lienzo

¿Cómo es su proceso de creación, desde que elige la flor que quiere retratar hasta que la plasma en el lienzo?

Primero, hago muchas fotografías, para luego componer los cuadros de manera propia. Es decir, no pinto la imagen que capto tal cual, sino que voy creando mi propia composición a raíz de las fotografías, para que encaje también en el formato que quiero para el cuadro. Personalmente, me gusta tener una composición previa muy clara, con las dimensiones que debe tener cada flor y cada espacio que queda oscuro. Una vez compuesto el cuadro, es cuando comienzo a dibujar.

Carmen Varela, pintora que expone en Espacio 36. / Victor Garrido

¿Cuánto tiempo le puede llevar todo el proceso?

Los cuadros de mayor formato, semanas, o incluso meses, de dedicación. Pero, realmente, considero que es un trabajo muy agradecido, de ahí también el título elegido para esta exposición, destacando ese espacio de silencio para poder trabajar y recrearse.

La importancia de la luz

También hace referencia en ese título la luz. ¿Qué importancia cobra en sus creaciones?

La luz, para mí, es algo fundamental en mis cuadros, ya que mi inspiración sale directamente de la naturaleza. Quiero decir, no es lo mismo acudir a un jardín al mediodía que al atardecer, cuando las luces caen y son más horizontales y doradas, creando una belleza que es una auténtica maravilla. Porque, a veces, demasiada luz te deslumbra, pero cuando es la justa, añadiendo la importancia que tiene la sombra, se crea algo precioso.

Lleva décadas dedicada a la pintura, ¿qué evolución ha visto en su trabajo?

Llevo desde muy joven viviendo de lo que hacía con mis manos. De hecho, comencé con la escultura, trabajando sobre todo el cartón piedra, utilizando la técnica tradicional de los falleros valencianos. En los últimos años he aprendido los rudimentos del bronce, la fundición me parece un mundo fascinante. Pintando en serio llevo desde la década de los noventa, representando todo lo que considero que pueda tener interés, aparte del mundo floral. Por ejemplo, tengo una serie a la que he bautizado como retratos urbanos, con personajes de ciudad. También una serie de arquitecturas y otra que denomino el silencio de las cosas, con objetos cotidianos, desde unas gafas hasta una tetera, a los que les veo alguna armonía en su sencillez. Pienso que todos esos objetos se quedarán cuando yo me vaya y es algo que me impresiona mucho, por eso le dedico un tiempo a pintarlos.

Carmen Varela, pintora que expone en Espacio 36. / Victor Garrido

Se caracteriza por el realismo, pero ¿qué interpretación realiza de lo que refleja en sus cuadros?

Considero que la mirada es lo único auténticamente personal que podemos aportar a esta historia del arte que nos ha tocado vivir. A cada uno nos llama la atención determinadas cosas y es ahí donde nos paramos y observamos. Para mí, los cuadros son como ventanas: tú la abres y las pones a disposición de otros para que miren a través de ellas. Es muy reconfortante ver cómo tu trabajo le llega a la gente. Me pasó con la exposición que tuve en el Jardín Botánico de Madrid. Yo estaba allí todos los días y venía gente a darme un abrazo, agradecida por mi obra, lo que me parecía una responsabilidad enorme. Ver cómo a algunas personas les llega tu arte de esta manera tan profunda es algo precioso y es el mayor regalo que me llevo.

Agradecida todavía más después de la soledad que supone estar semanas en el estudio pintando.

Exacto. Me encanta que luego haya esa comunicación y crear esos sentimientos en las personas que ven tu trabajo. Detrás de todos estos cuadros hay muchas cosas buenas, está mi vida.

¿Y qué es lo que le impulsa a seguir creando?

Yo estoy mentaliza a continuar pintando hasta que me muera, porque es una acción que forma parte de mí, así que me veo en la obligación de seguir. Continúo paseando por la calle y viendo cosas que me llaman la atención, a las que les veo un interés. Es una forma de recrear un mundo en el que estamos de paso. Y es una forma, también, de recrear un paisaje que has visto y que no se te olvidará jamás. Así que, aquí seguiremos mientras el cuerpo aguante, mientras haya algo que me siga sorprendiendo.