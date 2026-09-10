La ministra de Defensa fija posición desde Zamora sobre el CNI y Ceuta: "Cada uno ha hecho su trabajo"

La visita de la ministra de Defensa a Monte la Reina causó gran espectación mediática, con conexiones en directo en las televisiones nacionales, no por la importancia del cuartel zamorano, sino por la línea que había marcado en los últimos días de discrepancia con otros miembros del Gobierno en cuanto a la crisis de Ceuta. Esta vez, a Margarita Robles le tocó recular y, sin palabras altisonantes, defendió en primer lugar la unidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, "un Gobierno que trabaja unido", subrayó, para recalcar que no le iban a "encontrar en polémicas" porque "hay una única prioridad, Ceuta".

Sobre los documentos del CNI relativos a la entrada masiva de migrantes pidió no buscar discrepancias y sobre el asalto a la frontera de finales de julio destacó que era un escenario de magnitud impresivible.

"Lo ocurrido no tienen paragón, no solamente en España, sino en otros lugares de Europa", declaró Robles, para reconocer que hay que aprender de ello y ahora lo importante es "trabajar codo con codo".

Nos sentimos muy solidarios y no podemos dejar que los ceutíes se sientan abandonados

Por ello, rechazó discrepancias y enfrentamientos, pese a que puede haber "opiniones diferentes sobre las cosas, y las opiniones diferentes son las que engrandecen a un Gobierno, a un país", puntualizó.

Preguntada por si se deben mejorar los protocolos de aviso del CNI a la hora de dar respuesta ante crisis como la de Ceuta, ha señalado que "cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo" y que el Gobierno "cumple con su obligación, trabaja y trabaja unido", al igual que lo hacen las Fuerzas Armadas, las instituciones, la Policía, la Guardia CIvil y la sociedad de Ceuta.

Sobre la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio insistió en que hay "escenarios que son absolutamente imprevisibles" y que lo que pasó "por su magnitud no tiene muchos precedentes".

Petición de disculpas

Para Margarita Robles, la obligación ahora es "pensar en Ceuta", que vive una situación "difícil". Por ello, expresó su solidaridad con la sociedad ceutí y pidió a los ciudadanos de la ciudad autónoma que "confíen en nosotros".

También transmitió sus disculpas a los ceutíes que pensaran que no habían estado a la altura en la crisis, "pero que sepan que vamos a seguir todos, el Gobierno, las Fuerzas Armadas, la sociedad civil, trabajando por y para España y por Ceuta".

Las opiniones diferentes son las que engrandecen a un Gobierno, a un país"

La ministra de Defensa también sostuvo que "la única prioridad" que mueve al Gobierno es la de intentar devolver la normalidad lo antes posible a Ceuta. "Nos sentimos muy solidarios, estamos con Ceuta, con los ceutíes, y en eso es en lo que tenemos que estar todos, no podemos dejar que se sienta abandonada, no están abanadonados, saben que no lo están", recalcó.

La ministra comparece ante los periodistas en Monte la Reina. / José Luis Fernández

Sobre la desclasificación de los informes y las comunicaciones sobre la crisis de esa frontera española, ha subrayado que el objetivo de ello ha sido el de dar "la máxima transparencia" y explicar a la ciudadanía lo que se ha hecho. Recordó que fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que en su comparecencia en el Congreso de los Diputados asumió ese compromiso y "nosotros cumplimos los compromisos", por lo que se ha desclasificado todo lo que se ha podido "en la parte que está anonimizada". Ahondó en la explicación al comentar que "el acto de desclasificación tiene una única finalidad, que es dar la máxima transparencia, pero ahora tenemos que estar todos unidos en un único objetivo, Ceuta y los ciudadanos de Ceuta, todo nuestro apoyo a Ceuta, estar con la gente, interntar devolverles la normaidad lo antes posible", reflexionó la ministra.

También lanzó un mensaje para que se intente buscar lo positivo y no lo negativo, con el sentimiento de orgullo por España que ha aflorado y siendo conscientes de que en este momento "Ceuta y Melilla son más españolas que nadie", por lo que pidió estar "todos con Ceuta y todos con nuestras instituciones, siempre sí a las instalaciones, siempre lo que nos une", apostilló.

Sobre la mejora de protocolos del CNI, respondió con evasivas y con alusión al proyecto de Monte la Reina que le había traído a la provincia de Zamora al indicar que "en la vida hay que mejorar todo, todos tenemos que mejorar, yo cada día me propongo mejroar lo que hacemos, este acto de hoy, precisamente es de cómo mejoramos un acuertelameitno del Ejército de Tierra, nada sería más terrible que un país que se conformara con lo que tiene".