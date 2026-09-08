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Tráfico de drogas

Detenido en Zamora con medio kilo de hachís

El nerviosismo del delincuente fue lo que alertó a la Policía Nacional

Detenido con medio kilo de hachís en Zamora

Detenido con medio kilo de hachís en Zamora

Carlos Gil Andrés

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Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Zamora

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Zamora, han procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, al incautarle un paquete que contenía cinco tabletas de hachís, que sumaban un peso de medio kilo.

Los hechos se desarrollaron en la mañana de este lunes, cuando una dotación policial que realizaba labores de prevención de la delincuencia observó a un individuo que caminaba de manera marcadamente apresurada. El sospechoso realizaba constantes cambios de dirección y adoptaba una actitud de continua vigilancia, mirando hacia los lados y hacia atrás de forma esquiva, por lo que procedieron a realizar un seguimiento discreto a fin de determinar el motivo de tan extraña actitud.

Droga intervenida, medio kilo de hachís.

Droga intervenida, medio kilo de hachís. / Cedida

Ante estos indicios de que pudiera haber cometido algún ilícito penal, los agentes interceptaron al varón para proceder a su identificación. Durante el cacheo de seguridad practicado in situ, los policías localizaron entre sus pertenencias un paquete que contenían una sustancia estupefaciente, concretamente hachís, con un peso total aproximado de 500 gramos. Dada la cantidad intervenida, orientada presuntamente al tráfico a mediana escala, se procedió de manera inmediata a su detención.

Tráfico a pequeña escala en lugares de ocio

Esta operación policial se encuadra dentro del “Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en lugares y locales de ocio”, con el objetivo de reducir la oferta de drogas al consumidor, especialmente jóvenes.

El arrestado, que ya tenía antecedentes policiales, fue trasladado a las dependencias de la Comisaría de Policía Nacional en Zamora para la instrucción de las correspondientes diligencias policiales por parte de investigadores del caso, especializados en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

La sustancia estupefaciente fue pesada y sometida a la prueba presuntiva al reactivo “detector 4 drogas”, dando positivo a cannabis, tras aparecer de manera inmediata el color rojo cuando el resultado es positivo. Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Primera Instancia, sección penal, en funciones de guardia de Zamora.

Noticias relacionadas y más

La Policía Nacional reitera su compromiso para la prevención y la lucha contra el tráfico de drogas y recuerda la importancia de utilizar los canales de comunicación disponibles, como el teléfono de emergencias 091 o la aplicación AlertCops, agradeciendo y reconociendo la colaboración ciudadana, clave para detectar y denunciar situaciones sospechosas y delictivas.

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