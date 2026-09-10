Una modificación de crédito aporta 2,8 millones para el futuro Museo de Baltasar Lobo

La aprobación de una modificación de crédito en el pleno del Ayuntamiento de Zamora otorga una partida de 2,8 millones de euros para el futuro Museo de Baltasar Lobo, que se ubicará en el Ayuntamiento Viejo, por lo que esa cuantía se destinará a la adaptación del edificio.

Volvió a ponerse sobre la mesa, durante la intervención del Partido Popular, con su portavoz, Jesús María Prada, la idoneidad o no de que el museo de Lobo esté en este lugar, tema que quiso dejar zanjado de una vez por todas el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, durante su intervención. “Nuestra intención es hacer el museo en el Ayuntamiento Viejo y es un tema debatido amplísimamente desde hace muchísimos años, el eterno debate, diría yo”, recordó.

Pleno del Ayuntamiento de Zamora / Alba Prieto

Remarcó Guarido que esta es “la única opción posible”, tras recordar que la posibilidad de disponer de ese museo en el Castillo de Zamora, como se pretende desde la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo, “se intentó una vez y no se pudo hacer”, añadiendo que el coste económico que desde esta agrupación se manejaba era de trece millones de euros en 2022, “que hoy podrían ascender a quince”, calculó, por lo que volvió a insistir que se trata de un proyecto “que no es viable, tanto por la cuantía económica como por el lugar, donde ya se frustró en una ocasión”.

Proyecto apoyado desde el minuto uno

Aprovechó también el alcalde de Zamora para recordar que el Ayuntamiento Viejo “es una opción que siempre hemos apoyado, pero que no es una idea nuestra, sino del grupo de Gobierno de entonces con la alcaldesa de entonces (en referencia a Rosa Valdeón, del PP), que hizo esa propuesta, se votó en el seno de la fundación, estuvimos de acuerdo todos los grupos y también la familia”, resumió. Por ello, echó en cara a los populares que “hayan ido dando pasos atrás, porque parece que no quieren “enfrentarse” a ningún sector de la ciudad, pero a veces hay que tomar decisiones”, sentenció.

Y la decisión del actual equipo de Gobierno ha sido apostar por un trabajo del Estudio de Arquitectura Frade, “probablemente, con uno de los mejores arquitectos de museos, que nos ha hecho uno proyecto realizable en ese Ayuntamiento Viejo, perfectamente compatible con una ciudad del estilo de Zamora, con un presupuesto que tiene el Ayuntamiento y que considero que sí será un éxito”, concluyó.

El resto de modificaciones de crédito

Junto a esta, la otra modificación de crédito aprobada en el pleno de este jueves suma un valor total de 10,4 millones de euros, donde se integran trabajos de pavimentación y paso del arroyo Valderrey, con 120.000 euros, además de otras inversiones de menor cuantía.

Pleno del Ayuntamiento de Zamora / Alba Prieto

A esto hay que añadir un suplemento de crédito cercano a los cinco millones que, entre otras actuaciones, irán destinados a la pavimentación y rehabilitación del Puente de Hierro, que se llevará 4,6 millones, y la pavimentación y derribo de las viviendas municipales de la avenida Galicia.

La segunda modificación de crédito, por una cuantía de 1.293.415 euros, se destina a la aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en concepto de carrera profesional y seguridad social, respectivamente, de los funcionarios del Ayuntamiento. Ambas modificaciones de crédito se hacen con cargo a los remanentes de Tesorería, en su mayor parte.

A este respecto, la concejala Laura Rivera reconoció el retraso en esta medida, pero remarcó que “siempre ha habido voluntad política”, al tiempo que anunció que comenzarán próximamente las negociaciones con el personal laboral “porque tienen los mismos derechos”.

Aparte de estas cuestiones económicas, el Pleno aprobó encomendar a la vicepresidencia segunda de la Junta de Castilla y León realizar la convocatoria y gestión del proceso selectivo para el año 2026 de cinco plazas más de agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Zamora.

Dos mociones sobre Ceuta

Curioso fue el turno de mociones de urgencia, donde se presentaron dos, una de la mano de Vox, junto al Partido Popular y Zamora Sí, y otra avalada por los dos partidos del equipo de Gobierno, pero ambas centradas en el apoyo a la ciudad de Ceuta, aunque con diferentes perspectivas.

Mientras que desde Vox su portavoz Javier Eguaras apelaba a la entada masiva de personas,desbordandoo los servicios públicos y recordando que Ceuta es parte del territorio nacional, abogando por la defensa de las fronteras, Diego Bernardo defendía la urgencia de aliviar la presión a la que estaba sometida la ciudad autónoma, donde se estaban multiplicando los discursos de ultraderecha, por lo que condenaba la instrumentalización política de los migrantes y la obligación del Gobierno de defender la soberanía nacional, al tiempo que exigía una respuesta humanitaria más rápida.

Tras más de media hora de intervenciones de todos los partidos políticos, la moción de Vox fue aprobada por unanimidad, mientras que la presentada por la coalición IU-PSOE se quedaba tan solo con el apoyo de sus concejales, los dos votos en contra de Vox y la abstención de PP y Zamora Sí.