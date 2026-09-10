El arte textil protagoniza por primera vez una muestra en Peromato

Desde tauromaquia, animales, damas de siglo XIX o mujeres orientales, entre otras muchas temáticas, las plasma puntada a puntada Etelvina de la Iglesia. Esta mujer reúne una selección de sus obras realizadas en punto de cruz en una muestra que puede descubrir en las dependencias del centro sociocultural Peromato

En “Un punto y aparte” reúne casi una veintena de cuadros realizados a lo largo de más una década de dedicación a esta técnica de bordado tradicional que consiste en formar pequeños puntos con forma de “X” sobre una tela siguiendo una guía, que la autora comenzó a practicar en 2002 de forma autodidacta, tras años de experiencia en labores de ganchillo.

Público observa obras de la exposición de Etelvina de la Iglesia en Peromato. / Alba Prieto / LZA

Detrás de cada cuadro hay muchas horas de trabajo, dedicación y una gran atención a los pequeños detalles. La autora, que ha ido aprendiendo y perfeccionando esta técnica con el paso de los años, ha logrado una colección variada, en la que se mezclan tradición y creatividad.

Cada una de las piezas expuestas refleja la paciencia, la precisión y el esmero que han caracterizado el trabajo de Etelvina de la Iglesia. Entre sus creaciones pueden encontrarse motivos religiosos, escenas costumbristas, retratos y composiciones especiales realizadas para acontecimientos familiares como bodas, comuniones y nacimientos. Además, algunas de las obras incorporan abalorios, aportando textura y un valor artístico añadido.

La exposición ofrece al público "la oportunidad de descubrir una colección que pone en valor la artesanía tradicional y el trabajo realizado puntada a puntada durante años de dedicación", subrayan desde el espacio sociocultural y comunitario.

La muestra puede descubrirse hasta el 6 de octubre en el horario de apertura del Peromato, situado en la calle Puentica 10, que fomenta participación ciudadana en Zamora mediante la inclusión, el respeto y la diversidad a través de la cultura.