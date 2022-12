Crisis total en el equipo de Gobierno de Fuentesaúco. El concejal de Ciudadanos y teniente de alcalde, José María Ramos, denuncia que el alcalde del municipio, el socialista Eduardo Folgado, lleva “desaparecido” del Ayuntamiento desde este verano.

Ramos asegura que la situación por parte del regidor es de “desidia, abandono de su puesto, falta de compromiso y comunicación, malas relaciones personales con multitud de organismos como la Diputación de Zamora, la Mancomunidad de la Guareña, alcaldes de la comarca, propios compañeros de partido y personal del Ayuntamiento”.

A esto se suma una situación de “imposición de autoridad por parte del alcalde y el enfrentamiento con los ciudadanos de Fuentesaúco, con desplantes y malos modos”, según ha explicado el concejal de Ciudadanos.

José María Ramos ha querido hacer pública esta situación “para que todos los habitantes del pueblo sepan y conozcan de primera mano lo que está aconteciendo en el Ayuntamiento de Fuentesaúco”.

“En varias ocasiones, el alcalde ha comunicado a sus compañeros de partido y a mí, como socio de coalición, su decisión de dejar la Alcaldía y que iba a hacer un pleno antes de final de año informando de su decisión y se nombraría nuevo alcalde. Así llevamos desde el verano, posponiendo estas decisiones tan importantes para nuestro municipio y para seguir con el buen funcionamiento y trabajo en el Ayuntamiento”, ha manifestado el teniente de alcalde del municipio.

En contraposición a esto, se han encontrado “continuas disculpas, mentiras y ausencias continuadas, falta de convocatorias de plenos y de respuestas a las preguntas de la oposición por parte del regidor”.

“Ante esta situación, me he visto en la obligación de hacerme cargo de situaciones que solo corresponden al alcalde, no obstante, he seguido atendiendo a todos los ciudadanos de Fuentesaúco que han necesitado mi atención”, ha afirmado el edil de Ciudadanos.

Además, ha lamentado tener que hacer pública esta situación a solo cinco meses de las elecciones municipales, pero ha afirmado que no quiere ser partícipe del “abandono del pueblo por parte del alcalde”.

“No presento mi dimisión por respeto a todos mis compañeros de partido, que siempre me han apoyado; por respeto a todas las personas que me votaron, por respeto a todos aquellos que me dan las gracias por solucionar sus demandas en el Ayuntamiento, por mi familia, que me anima a seguir con este proyecto que inicié y que prometo que continuará y, sobre todo, por respeto a los ciudadanos de Fuentesaúco”, ha señalado José María Ramos.