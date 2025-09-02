Las impresionantes imágenes aéreas de Greenpeace que reflejan la magnitud del incendio en Sanabria
El fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre sobrevuela las zonas quemadas para captar la devastación causada por las llamas
Tras un nuevo verano marcado por los incendios, Greenpeace, de la mano del reconocido fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre, ha documentado desde el aire la magnitud de la destrucción en las zonas más afectadas, como la comarca de Sanabria, en Zamora.
Las imágenes recogen el impacto y la dimensión de la tragedia. "Mientras que las consecuencias económicas de los incendios forestales están todavía por calibrar, la crisis incendiaria deja viviendas calcinadas, pueblos ennegrecidos, explotaciones agrícolas y ganaderas destruidas, negocios afectados y bosques y matorrales reducidos a cenizas, muchos de ellos integrantes de valiosísimos espacios naturales protegidos", lamentan desde la organización.
En esta línea, el fotógrafo Pedro Armestre, quien también ha trabajado durante veinte años en campañas de extinción de incendios, considera que "si no se invierte en prevención y gestión forestal, cada verano será peor que el anterior”.
“Las dimensiones arrasadas y la voracidad con la que el fuego ha engullido todo a su paso no han finalizado. Tengo gran preocupación por las consecuencias inmediatas. La bajada de temperaturas puede provocar intensas lluvias que arrastrarán las cenizas hacia los cauces para contaminarlos. La falta de retención de tierras fértiles, que han quedado desprotegidas, acrecienta la desertización del territorio y cambios de caudal en los ríos. La fauna, sin recursos en tierra quemada, se aproximará a las cosechas, y los accidentes de tráfico por atropellos se multiplicarán. Cuando el territorio arde no sólo perdemos masa forestal, se modifica el hábitat donde el humano, aunque parezca haberlo olvidado, es un ser vivo más”, ha concluido Armestre.
Última hora de los incendios en Zamora
El Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el incendio forestal que se inició el pasado 10 de agosto en la localidad de Molezuelas de la Carballeda y que se extendió por la comarca de Benavente y Los Valles para continuar su avance por la provincia de León y calcinar en total entre 31.500 y 38.500 hectáreas, según distintas fuentes.
El fuego, el mayor del verano en España y uno de los más grandes desde que hay registros en el país, se dio por extinguido a última hora de la tarde del lunes después de haber dejado la devastación a su paso, haber calcinado casas y naves, y de haberse cobrado la vida de dos personas en la provincia de León.
¿Conoces el LUME?
El Seprona de la Guardia Civil de Zamora posee en Zamora el LUME, un equipo pionero formado en Zamora por cuatro agentes que recaban información sobre los motivos para prender fuego.
Balance oficial
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha hecho repaso de los graves incendios que han asolado desde el pasado 10 de agosto la provincia y ha cifrado en más de 29.000 las hectáreas quemadas en territorio zamorano en los tres fuegos de mayor gravedad: los de Molezuelas, Puercas y Porto.
La estimación del servicio de extinción apunta a 12.650 hectáreas quemadas en la provincia en el incendio de Porto, 10.000 en el de Molezuelas de la Carballeda y 6.500 el de Puercas.
Un cuarto incendio, el denominado de Castromil, que entró desde Galicia a la provincia de Zamora a través de dos frentes en los municipios de Hermisende y Porto, apenas afectó a 260 hectáreas en territorio zamorano, aunque al igual que en los otros tres obligó a evacuar poblaciones.
El PSOE carga contra el "silencio cómplice" de la Diputación
El PSOE de Zamora ha acusado a la Diputación Provincial de ser "complaciente y sumiso" con la gestión de la Junta en materia de incendios y de "descargar" sobre los pueblos "la responsabilidad" del operativo provincial con el reparto de los armarios antiincendios.
La formación socialista critica el "silencio cómplice" ante la "desastrosa" gestión realizada por el Ejecutivo autonómico durante los incendios que en lo que va de verano ya han arrasado más de 140.000 hectáreas en Castilla y León.
Herido por el fuego el acebal de Porto
El incendio de Porto no ha respetado ni los bosques de acebo cuidados con mimo por el personal del Parque Natural Lago de Sanabria; quienes los han limpiado desde que eran pequeños y marcado los más vulnerables con una cinta visible para protegerlos cuando entraban las cuadrillas con la desbrozadora.
El fuego ha tirado por la borda todo el trabajo en dos de los acebales más singulares del valle del Bibey, en Porto de Sanabria. Las manchas de El Grañeiro y As Hermeadas. "Han sufrido un daño importante".
