Las impresionantes imágenes aéreas de Greenpeace que reflejan la magnitud del incendio en Sanabria

Tras un nuevo verano marcado por los incendios, Greenpeace, de la mano del reconocido fotógrafo social y medioambiental Pedro Armestre, ha documentado desde el aire la magnitud de la destrucción en las zonas más afectadas, como la comarca de Sanabria, en Zamora.

Las imágenes recogen el impacto y la dimensión de la tragedia. "Mientras que las consecuencias económicas de los incendios forestales están todavía por calibrar, la crisis incendiaria deja viviendas calcinadas, pueblos ennegrecidos, explotaciones agrícolas y ganaderas destruidas, negocios afectados y bosques y matorrales reducidos a cenizas, muchos de ellos integrantes de valiosísimos espacios naturales protegidos", lamentan desde la organización.

En esta línea, el fotógrafo Pedro Armestre, quien también ha trabajado durante veinte años en campañas de extinción de incendios, considera que "si no se invierte en prevención y gestión forestal, cada verano será peor que el anterior”.

Vista aérea de la superficie quemada en el entorno del Lago de Sanabria por el incendio de Porto / Pedro Armestre / Greenpeace

“Las dimensiones arrasadas y la voracidad con la que el fuego ha engullido todo a su paso no han finalizado. Tengo gran preocupación por las consecuencias inmediatas. La bajada de temperaturas puede provocar intensas lluvias que arrastrarán las cenizas hacia los cauces para contaminarlos. La falta de retención de tierras fértiles, que han quedado desprotegidas, acrecienta la desertización del territorio y cambios de caudal en los ríos. La fauna, sin recursos en tierra quemada, se aproximará a las cosechas, y los accidentes de tráfico por atropellos se multiplicarán. Cuando el territorio arde no sólo perdemos masa forestal, se modifica el hábitat donde el humano, aunque parezca haberlo olvidado, es un ser vivo más”, ha concluido Armestre.

