Nuevo punto de venta de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en Alcañices

Lorena Fernández es la propietaria de un nuevo punto de venta exclusivo del periódico LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que desde hoy, 10 de septiembre puede adquirirse en el Covirán "La Plaza", en la Plaza Mayor de Alcañices, un producto imprescindible como el servicio de telefonía O2 y el resto de artículos que ofrece este supermercado.