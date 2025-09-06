Otro pueblo de Zamora se queda sin bar y sin el "punto de encuentro" de sus vecinos

De Vega de Villalobos se lleva en la maleta "muchas amistades y muy buenos recuerdos" que ha acumulado durante los 11 años que ha regentado el bar del pequeño pueblo de Tierra de Campos en el que conviven alrededor de 80 vecinos y que le ha rendido un entrañable homenaje en su despedida.

Tras más de una década detrás de la barra, María de los Ángeles Blanco, más conocida en el pueblo como Nines, ha decidido cerrar el bar de Vega de Villalobos para embarcarse en una nueva aventura en Villanueva del Campo, pueblo en el que reside y situado a poco más de seis kilómetros, en el que acaba de inaugurar otro establecimiento hostelero, "El Paseíllo", ubicado en la calle El Cristo.

Para Blanco no ha sido fácil despedirse de los vecinos de Vega de Villalobos, con los que a lo largo de once años ha trabado una sincera amistad y para los que "Eurovegas" era mucho más que un bar, ya que también era un espacio de socialización y de reencuentro.

"Me ha dado mucha pena dejar el bar" reconoce Blanco, aunque "las circunstancias de los dos últimos años, que han cambiado mucho" le han llevado a adoptar la dolorosa decisión. De hecho, recuerda que abrió el bar de Vega de Villalobos cuando "casi era una niña" y ahora que es madre ha sentido también el cariño con el que los vecinos han tratado a su hijo, al que "todos los vecinos quieren como si fuera uno más del pueblo".

Apoyo vecinal

A lo largo de 11 años detrás de la barra se ha sentido apoyada por una amplia mayoría de los vecinos de Vega de Villalobos que, en su bar, han compartido experiencias y vivencias que ya forman parte de sus recuerdos. Y es que, como reconoce Blanco, el bar de un pueblo es también un "centro de reunión" y el "motivo" por el que "la gente mayor salía de casa".

La despoblación y "otras circunstancias" dificultan mantener los bares del medio rural especialmente durante el invierno, negocios que sobreviven gracias al verano y a fechas señaladas como puentes festivos o celebraciones como el Día de Todos los Santos, Navidad o la Semana Santa, cuando "hijos" de los pueblos regresan a su tierra natal.

Blanco deja una profunda huella en Vega de Villalobos que ha despedido a la hostelera con un emotivo homenaje en el que se leyeron entrañables discursos que, para siempre, guardará en su memoria y en su corazón.

Durante el homenaje, leyeron discursos el presidente del club de jubilados y una de las integrantes de la plataforma "Salvemos nuestra torre", que ha puesto en marcha una campaña para restaurar de la torre de la iglesia de Vega de Villalobos, con la que la hostelera ha colaborado activamente. Así, Carmen Pérez, dedicó cariñosas palabras a la hostelera en su despedida, a la que agradeció su profesionalidad y su trabajo al frente del bar "Eurovegas" durante más de una década.

La joven hostelera recibe un ramo de flores de vecinos del pueblo.

Además, resaltó que no conoce el caso de ningún otro municipio de 80 habitantes en el que se sus vecinos tuvieran un bar para "reunirse todos los días del año, de lunes a domingo" y que en los duros y largos meses de invierno haya permanecido abierto como centro social y como lugar de encuentro de los mayores mientras que durante el verano, cuando se triplica la población de Vega de Villalobos, la terraza era un lugar de reunión social.

Los vecinos también echarán de menos las fiestas de Nochevieja celebradas en el bar "hasta altas horas" o las comidas que se celebraban en el local para toda la comunidad el día de San Román o en otras fechas señaladas como las fiestas de las Candelas o las Águedas. Pérez también deseó a Blanco un "próspero futuro" en el nuevo proyecto que ha emprendido en Villanueva del Campo.

Peña "El Akelarre"

Los jóvenes de la peña "El Akelarre" también se sumaron al homenaje a Blanco a la que agradecieron que decidiera tomar las riendas de uno de los pilares fundamentales de Vega de Villalobos y habilitar para sus vecinos un punto de encuentro, reunión y ocio.

La hostelera, como precisaron los jóvenes, también ha formado parte de la vida de "todos y cada uno de los consumidores" que acudían al bar y de los que "ya no podían hacerlo". En la despedida, los jóvenes también recordaron a Blanco que ha logrado "encajar" como una vecina más y que ha formado parte de un pueblo en el que "siempre tendrás un lugar al que volver y encontrarnos a todos los que te hemos querido".

Además, agradecieron a la familia de la hostelera el cariño y la entrega con la que, desde el primer día, han tratado a los vecinos del pueblo. Por estos y otros gestos, Blanco deja un "hueco irremplazable" en Vega de Villalobos.

