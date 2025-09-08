Puebla de Sanabria vive su día grande de Las Victorias bajo la sombra de los incendios

Cientos de personas han participado este lunes, 8 de septiembre, en la procesión de Nuestra Señora la Virgen de las Victorias que recorría el casco antiguo de la villa de Puebla de Sanabria, arropada de sus convecinos, feligreses y autoridades. Instantes antes en el templo de Nuestra Señora del Azogue se concelebraba a misa mayor con el arcipreste de La Bañeza, Jerónimo Martínez; el arcipreste de Zamora, Agustín Rubio, y el sacerdote Juan Manuel Vime.

En la homilía Jerónimo Martínez repasaba la historia de Puebla y su carta puebla del 1 de septiembre de 1220. Reconoció la labor del padre Luis Zurrón en la novena. Señalaba las celebraciones del primero de septiembre como el día de la oración por la Creación y “la mano creadora de Dios”. Frente a la creación este mes de septiembre “huele a humo” en “nuestra diócesis”. Ensalzó la mano ubérrima de Dios en contraposición a la mano “perversa del hombre”. Resumía los trágicos incendios de Zamora, León y Ourense que coincidían con los territorios “se nos quema la Diócesis de Astorga”.

La imagen María, bajo la advocación de Las Victorias, traspasaba el portal del tempo pasada la una de la tarde para iniciar la procesión, una presencia en la Plaza que para muchos “es la más emocionante, verla salir”. La abuela de Pilar Rodríguez Castro, “La Roblica”, murió con 94 y ya desde niña había oído a su madre contar que los gigantes, la Negra y el Chino, cuando ella nació estos gigantes ya estaban en la villa. “Son los más antiguos de España” asevera Pilar.

Se cumplían este 8 de septiembre los 177 años de la llegada de la imagen a Puebla. A sus 83 años recordaba cuando llegaron los Zapateros “yo era una niña” y recuerda que hace dos años la imagen de las Victorias estrenó “manto y todo nuevo”.

