Truchas a salvo en el sanabrés río Castro

Alrededor de un centenar de truchas han salvado la vida gracias a su traslado aguas abajo del río Castro, en la comarca de Sanabria. Dos agentes medioambientales, un celador y un capataz de la Fundación Patrimonio Natural han llevado a cabo el rescate de los peces desde la llamada Zona del Real de Castro hasta la suelta en la presa del Pico, donde el mayor nivel de agua asegura la supervivencia.

No es la primera vez que se lleva a cabo esta operación, como apuntan desde la Guardería Medioambiental. En la recta final del verano hay cauces que rebajan ostensiblemente el nivel, comprometiendo la vida de la fauna piscícola. En el caso del Castro, un afluente del Tera que pese sus escasos 25 kilómetros desde Requejo hasta su desembocadura en Puebla es una verdadera fuente de vida animal y vegetal, es habitual que por estas fechas en aproximadamente dos kilómetros de río solo queden dos pequeños tramos con agua, uno con apenas 40 centímetros de profundidad.

Este escenario de sequía en el curso fluvial, con altas temperaturas, como la prolongada ola de calor vivida en agosto, y sin apenas pozas de cierta profundidad, es un peligro para especies tan delicadas como la trucha.

"Los ríos van a menos, no los cuidamos. Si se van a seguir secando, o se habilitan presas que hagan de mini embalses o desde el momento que la lámina de agua es muy baja, con una temperatura un poco alta, especies como la trucha lo van a pasar muy mal" apunta un agente medioambiental de la comarca de Sanabria.

Indican que en cuanto la temperatura sube de 15 grados la trucha sufre y se convierte en presa fácil para otros pobladores del río como la garza o las nutrias.

Por ello la necesidad de mantener pozas con cierta profundidad que aseguren la supervivencia de especies vulnerables y en este caso emblemática en un río truchero como el Castro. Se apela a actuaciones por parte de Confederación, como la limpieza de grava y lodos de las presas, así como nuevos azudes para intentar mantener pozas donde la fauna piscícola se asegure la vida. Pasada esta temporada crítica del verano con la falta de agua y altas temperaturas, no se prevén nuevos rescates de truchas; incluso se observa un pequeño aumento del caudal en la zona alta, volviendo a recuperar la zona de río.

Aun estando muy presente la reciente vivencia del complejo incendio de Porto, los Agentes Medioambientales pueden recuperar otros cometidos en el cuidado de la naturaleza como esta liberación de truchas a un lugar más seguro que ha sido también un desahogo y un "hobby" lejos del escenario de fuego.

El rescate de las truchas se ha realizado mediante el método de pesca eléctrica, por el cual un generador de mochila emite pequeñas descargas eléctricas para capturar los peces y devolverlos de nuevo a su hábitat. En este caso una operación de salvamento en la zona baja del río Castro.

