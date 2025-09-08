Tierra del Vino, la única comarca de Zamora que aumenta su censo un 5,73% desde 2001

El "oasis demográfico" en la provincia de Zamora se llama Tierra del Vino. Su función como alfoz unido a las conexiones e infraestructuras ha permitido no solo retener población, sino engrosar su censo en las últimas dos décadas. En concreto, la comarca ha anotado un repunte del 5,73% frente a la población registrada en el año 2001, lo que la sitúa en una posición más esperanzadora, tal y como desgrana el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano.

Al igual que Toro y su alfoz, su situación se cataloga como despoblación leve, presentando una mejor evolución incluso que Benavente o Tierra del Pan, territorios que "en un principio al tener más población puede llevarnos a pensar que son a las que van a ir mejor, lo cual resulta curioso". En este caso, las conexiones con Zamora y Salamanca –considerado un factor decisivo a la hora de poner freno a la despoblación–, unido a la proximidad con la capital resultan claves, en opinión de Zamorano, a la hora de presentar esta evolución positiva.

Con una población de 12.424 habitantes y una densidad de 25,7 habitantes por kilómetro cuadrado, la comarca cuenta con numerosos núcleos que absorben población procedente de Zamora ciudad. Es el caso, por ejemplo, de Villaralbo, Morales o Moraleja del Vino que representa el quinto municipio que más crece de la provincia. En los últimos tiempos, el censo municipal se ha engrosado un 40% presentando una tendencia "incluso muy superior al resto de la comarca" al anotar hasta 1813 vecinos censados.

La edad media en la Tierra del Vino es de 49 años, una situación similar a la dibujada en Tierra del Pan y ligeramente por debajo de la media de la provincia que se sitúa en torno a los 50 años. Con todo, se mantiene por encima de los 44 de media nacional. El índice de envejecimiento se sitúa en los 241 puntos, lo que significa que hay 241 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Si analizamos la población emigrante, 2,7 de cada 100 personas que viven en la comarca poseen nacionalidad extranjera.

Alberto Zamorano durante la conferencia "Entre la persistencia y el olvido" impartida en Moraleja del Vino. / Cedida

Otro dato interesante es la leve masculinización de la comarca con 106 hombres por cada 100 mujeres. En cuanto a la renta familiar media se sitúa en los 28.520 euros, aún notablemente por debajo de los 34.000 euros de media anotados en el conjunto de España, tal y como desgranó durante sus conferencias impartidas en Moraleja del Vino y El Piñero bajo el título "Entre la persistencia y el olvido".

Un 6,7% menos de empresas

Con todo, el oasis demográfico en Tierra del Vino se convierte en una paradoja al extrapolarlo a la evolución empresarial. De nuevo, los datos lo dejan claro: el número de empresas desciende un 6,7% en comparación con los datos de 2013. Para Zamorano "si bien a corto plazo ganar población supone un respiro, a largo plazo parece que no sea una tendencia que se vaya a mantener" dado que "de la economía también nace la población". Ejemplo de ello es el caso de Tierra de Campos y el entorno de la reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila queostenta el mayor porcentaje de pérdida empresarial de toda España con valores muy superiores a la Raya.

