La Alcobilla y sus hermanas de Rábano, Barrio de Rábano y San Justo regresan a casa

La romería de la Virgen de la Alcobilla llegaba a su fin, este martes, con el regreso de imágenes, devotos y romeros a sus pueblos, San Justo, Barrio de Rábano y Rábano. El párroco, Miguel Ángel Fernández Orduña, ofrecía una oración en la ermita de agradecimiento.

En una de las celebraciones más arraigadas de Sanabria, la Virgen de La Asunción de San Justo, la Virgen Peregrina de Barrio de Rábano y la Virgen del Rosario de Rábano, junto con la imagen de la Alcobilla, comenzaban su despedida en el santuario pasadas las siete de la tarde con la procesión alrededor del templo.

IMG_8798.JPG / Araceli Saavedra

La Virgen de San Justo era la primera que se despedía entre reverencias de sus hermanas para salir por la puerta sur acompañada de su parroquia, previa despedida de los pendones tocando el suelo por el que pasaría, en medio del repique de campanas y aplausos de los asistentes. Por la puerta norte salían las tres hermanas en direcciona Barrio de Rábano y Rábano, en procesión y con la pleitesía de los pendones antes de abandonar el recinto de castaños.

A lo largo de estos días jóvenes, mujeres e incluso niños han ido tomando el relevo con los pendones para hacer la reverencia a las imágenes a lo largo de las procesiones. Las hermanas y los romeros se reencontrarán el próximo año en el santuario de los castaños milenarios.

