Valer celebrará el Día de la Comarca 2026 del 3 al 5 de julio

Días 3, 4 y 5 de julio de 2026, viernes, sábado y domingo: esas son las fechas elegidas con carácter oficial y definitivo por la Asociación Cultural El Valle, presidida por Ester Ribera Blanco, para la celebración de la trigésimo quinta edición del Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba que el próximo año tendrá lugar en Valer, localidad perteneciente al municipio de Gallegos del Río.

Decisión que cuenta con el respaldo de la Federación de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba (Facata) que preside Carlos Fresno Gago y del Ayuntamiento de Gallegos del Río (Valer, Domez de Alba, Flores, Tolilla, Puercas y Lober) presidido por el alcalde Pascual Blanco Martín.

La Asociación Cultural "El Valle" creada en 2024 cuenta ya con alrededor de 250 socios y prácticamente todos los vecinos y emigrantes han decidido formar un frente común para, junto a Facata, desarrollar un amplio y variado programa de actividades para todos los gustos y edades centrado muy en particular en el patrimonio material e inmaterial alistano, tabarés y albarino para poner en valor folclore, cultura tradicional, costumbres consuetudinarias, antiguos oficios, artesanía y, cómo no, la exquisita gastronomía y los productos de la tierra.

De momento ya se tiene elegido los lugares de los actos. Misa y pregón tendrán lugar en la iglesia de Santa Eulalia de Mérida y los actos lúdicos, incluida la comida de hermandad y convivencia, principalmente en el paradisíaco paraje de Las Eras, una pradera ribereña del río Frío justo junto al casco urbano. La verbena popular por motivos de logística tendrá lugar en la Plaza Mayor. Un evento que integra a 102 núcleos de población de 31 municipios diferentes, donde los ayuntamientos son también parte imprescindible de las celebraciones.

Vamos a trabajar duro para que los alistanos, tabareses y albarinos de los 102 pueblos de la comarca se den cita en Valer con sus valores, tradiciones y costumbres Ester Rivera Blanco — Alcaldesa de Valer y presidenta de la Asociacion Cultural “El Valle”

Tras la creación de la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba en el otoño de 1988, la primera edición tenía lugar el día 11 de junio de 1989 en Fornillos de Aliste bajo la presidencia de Vicente Álvarez de la Fuente, un Guardia Civil jubilado de Riomanznas. Al año siguiente se trasladó a la primera quincena del mes de julio con vistas a facilitar la presencia de los adolescentes y jóvenes alistanos que estudiaban fuera ya libres de los exámenes.

Normalmente se celebra el primer o segundo fin de semana de julio, pues a partir de ahí ya siempre coincidirían con las fiestas patronales Grisuela, San Cristóbal, Mellanes, Muelas del Pan, Castro de Alcañices o Figueruela de Abajo.

Santa Eulalia de Mérida

En el caso de las fiestas patronales de Santa Eulalia de Mérida se adelantan de septiembre a agosto. Los vecinos y los emigrantes de Valer de Aliste, mediante votación popular, aprobaron por una abrumadora mayoría adelantar las fiestas patronales en honor a Santa Eulalia de Mérida que en 2026 tendrán lugar coincidiendo con el quinto y último fin de semana del mes de agosto.

Llevamos 35 años celebrando la fiesta de la hermandad y la convivencia gracias a la unión y trabajo de vecinos, asociaciones y ayuntamientos Bernardo Casado Fernández — Alcalde de Viñas y expresidente de Facata

Históricamente Valer tiene como patrona del pueblo y de la parroquia a Santa Eulalia de Mérida cuya festividad tiene lugar a finales del otoño, más concretamente el día 10 de diciembre, una época nada propicia para celebraciones al aire libre ni antes cuando no había locales y las calles eran de tierra y barro, ni ahora, pues una de dos: o está lloviendo o hace demasiado frío.

La celebración no estaba exenta de riesgo, ya que Valer tenía antaño la iglesia primitiva en Las Cortinicas, margen izquierda del río Frío y fuera del núcleo urbano, mientras que la mayor parte de los vecinos vivían en la margen derecha donde estaba la ermita de Los Mártires (Fabián y Sebastián). La única manera de comunicarse era un puente de piedra y madera sobre el que pasaba la procesión y no siempre era posible pues, en tiempos de grandes crecidas si bien no saltaba por encima si lo hacía por los extremos: casa de la Tía Romana (izquierda) y ermita (derecha).

Durante el reinado de Alfonso XIII el pueblo adelantó las fiestas a los días 10 y 11 de septiembre, buscando unas fechas en que ya se hubiera terminado con la cosecha veraniega y evitando coincidir con el 8 y el 9 que era "La Natividad" de Abejera pueblo con el que había y hay mucha afinidad.

Actuación de Aulas de Aliste en Valer. / Chany Sebastián

Las labores de la cosecha dejaron de ser un problema en los años 80 y 90 con la llegada de la maquinaria (tractores, segadoras, trilladoras y cosechadoras) y ya en el XXI al irse jubilando los agricultores y ganaderos de toda la vida. Pero surgía un nuevo problema para los emigrantes, pues en esas fechas los niños ya han iniciado las clases.

Allá por el año 2007, siendo alcalde del Ayuntamiento de Gallegos del Río Francisco Mezquita Ferreras, se optaba por un nuevo cambio adelantándolas al primer fin de semana de septiembre. El problema es que algunas veces –como pasará en 2026– el primer fin de semana de septiembre cae muy adelante y para los cientos de emigrantes del pueblo sería un trastorno marcharse al terminar agosto y volver solo una semana después.

Riofrío de Aliste celebra las fiestas de la Virgen del Carmen el cuarto fin de semana de agosto, con lo cual el año que dicho mes trae cinco fines de semana Valer tiene la posibilidad puntualmente de adelantarlas sin que coincidan como será el próximo año.

De esta manera los días grandes de 2026 coincidirán con el viernes 28, el sábado 29 (misa y procesión) y el domingo 30, con actos previos el miércoles 26 y el jueves 27 como las tres meriendas, comidas y cenas populares.

