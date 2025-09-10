Menudencias y un suculento botín: de unos zapatos a 4.000 euros

El acusado habría aprovechado que las puertas de la casa de un vecino sanabrés estaban abiertas para entrar y llevarse cuanto caía en sus manos, desde un reloj de marca, valorado en casi 90 euros, a una cadena de oro con un colgante con fotos de sus seres queridos hasta un par de zapatos valorados en 80 euros. Pero lo realmente suculento sería el dinero en metálico que localizó: 4.000 euros. La Guardia Civil de Puebla de Sanabria pudo localizar la mayor parte de ese dinero durante la investigación para devolvérselo a la víctima de este delito considerado de hurto porque el autor no forzó puertas ni ventanas para acceder al interior del inmueble.

Las pérdidas del propietario de la vivienda fueron mínimas para lo que pudo haber sido si no se hubiera localizado al imputado. Y es que no ha logrado recuperar la medalla tasada en 60 euros; los zapatos y 800 euros en efectivo, por los que reclama una indemnización en el Juzgado de lo Penal, donde se celebrará el juicio.

El imputado, de iniciales F.C.G., aprovechó el fácil acceso al inmueble para entrar el 7 de octubre de 2021, a una hora indeterminada, entre las siete y las ochos de la mañana, cuando el propietario de la casa había abandonado el domicilio sin echar el cerrojo, circunstancia que permitiría al procesado entrar para robar. La Fiscalía de Zamora, que considera que existen pruebas suficientes como para condenar al procesado, exige la imposición de una indemnización de 940 euros.

Esa cantidad de dinero se corresponde con las propiedades que se habría llevado de la vivienda, según la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil y la tasación efectuada por el perito judicial. Esto implica que el propietario de la casa pudo logró recuperar la mayoría de sus posesiones, como se ha indicado ya.

La condena a cárcel que solicita el Ministerio Fiscal podría no implicar el ingreso en prisión del imputado, al carecer de antecedentes penales, decisión que queda en manos de la magistrada del Juzgado de lo Penal y que deberá determinar en la sentencia que dicte.

La jueza puede decidir suspender la pena de cárcel durante dos años si decide condenarle siempre que el procesado se comprometa a no delinquir durante ese mismo tiempo. La Fiscalía solicita que las costas del juicio se le impongan al procesado.

